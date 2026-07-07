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Жесток сукоб парагвајске политичарке и Мбапеа: Буди опрезан, већ смо стрпали Роналдиња у затвор

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 16:58

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Жесток сукоб парагвајске политичарке и Мбапеа: Буди опрезан, већ смо стрпали Роналдиња у затвор
Фото: Tanjug / AP / Jorge Saenz

Парагвајску политичку сцену и свјетску фудбалску јавност потресли су оштар вербални сукоб између сенаторке Селесте Амариље и француског репрезентативца Килијана Мбапеа.

Тензије су ескалирале након што је Амариља упутила расистичке увреде Мбапеу након елиминације Парагваја од Француске у осмини финала Свјетског првенства.

Сенаторка га је том приликом назвала колонизованим Камерунцем који се претвара да је Француз, успут исмијавајући његову интелигенцију.

Француски нападач није остао дужан те је њен иступ оцијенио као презрив и недостојан позиције коју обавља у друштву.

Након његовог оштрог одговора, парагвајска политичарка је додатно заоштрила реторику и јавно запријетила судском тужбом.

Она је у својој званичној објави послала директно упозорење звијезди Реал Мадрида, подсјећајући га на раније правне поступке у својој земљи.

„Поручила бих му да буде опрезан с Парагвајцима јер ми смо већ затворили Роналдиња због корупције. Не потцјењуј ме, могу те извести пред суд“, била је њена порука која је одјекнула у јавности, преноси Кликс.

Поред пријетњи правним поступком, Амариља сада ултимативно захтијева службено извињење од фудбалера, оптужујући га уједно и за наводно насиље над женама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Парагвај

Свјетско првенство 2026

Килијан Ембапе

Роналдињо

Селест Амариљa

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