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Французи у четвртфиналу Мундијала: Мбапе из пенала срушио Парагвај

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 07:55

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Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Фудбалска репрезентација Француске пласирала се у четвртфинале Свјетског првенства, након што је у Филаделфији савладала Парагвај резултатом 1:0.

Једини гол постигао је Килијан Мбапе у 70. минуту из ВАР пенала послије прекршаја над Десиреом Дуеом, који је само девет минута раније замијенио Бредлија Барколу. Мбапе се на врху листе стријелаца поново изједначио са Лионелом Месијем са по седам голова, док на вјечној листи Аргентинац има један више (20:19).

Француска ће у четвртфиналу, 9. јула у Бостону, играти против Марока, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство у фудбалу

Фудбалска репрезентација Француске

Килијан Мбапе

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

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