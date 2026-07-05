Французи у четвртфиналу Мундијала: Мбапе из пенала срушио Парагвај

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Француске пласирала се у четвртфинале Свјетског првенства, након што је у Филаделфији савладала Парагвај резултатом 1:0.
Једини гол постигао је Килијан Мбапе у 70. минуту из ВАР пенала послије прекршаја над Десиреом Дуеом, који је само девет минута раније замијенио Бредлија Барколу. Мбапе се на врху листе стријелаца поново изједначио са Лионелом Месијем са по седам голова, док на вјечној листи Аргентинац има један више (20:19).
Француска ће у четвртфиналу, 9. јула у Бостону, играти против Марока, преноси Танјуг.
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