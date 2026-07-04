Туђина однијела још један живот: Радник из БиХ преминуо након 20 дана борбе

Аутор:АТВ редакција
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Грађевински радник из Босне и Херцеговине преминуо је након што је тешко повријеђен током извођења радова на једном италијанском градилишту.
Како италијански медији преносе, ријеч је о Ј.Г. (65), настањеном у мјесту Барбарано Мосана, који је умро у болници након 20 дана агоније.
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Радник из БиХ је тешко страдао 11. јуна у несрећи која се догодила на градилишту гдје је радио за грађевинску компанију у којој је био запослен.
Трагедија се догодила у Улици Виа Дон Калабрија у Лонгареу, испред сједишта задруге "Елица“, која је наручила радове од компаније "Карта Бруно“. Ј.Г. је за ову компанију радио 25 година. Посао се односио на поправку паркинга, а тог дана је Ј.Г. са колегама постављао ивичњаке.
Према почетној реконструкцији, колега жртве је утоварио ролну материјала са металним премазом на виљушкар да би је помјерио. Међутим, она се оклизнула и откотрљала према раднику из БиХ, који је ударен отпозади: задобио је снажан ударац у потиљак, који га је оборио на земљу.
Прву помоћ су му указале радне колеге, које су одмах позвале хитну службу. Хитна помоћ је пружила помоћ повријеђеном мушкарцу, хитно га превезавши у болницу Сан Бортоло, гдје је примљен у критичном стању.
Међутим, радник из БиХ се није могао опоравити од тешке повреде главе и преминуо је у четвртак (2. јула). Породица сада, уз адвоката Стефана Перона, чека да тужилаштво потпише овлаштење за одржавање сахране.
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"Био је човјек посвећен свом послу и породици, без икаквих брига“, рекао је један његов колега.
Тог дана, на терен су изашли и инспектори рада који су извршили увиђај на лицу мјеста и испитали свједоке. Тужилац, који је првобитно покренуо истрагу о тешким тјелесним повредама из нехата, сада је случај преиначио у убиство из нехата. Судија ће морати да одлучи да ли ће наложити обдукцију, а затим утврдити евентуалну одговорност, преноси портал "Независне".
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