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Србија не треба да страхује за будућност: Млади кошаркаши у финалу Свјетског првенства

Аутор:

Јована Кецман
04.07.2026 22:03

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Србија-Турска Свјетско првенство
Фото: КСС

Кошаркашка репрезентација Србије до 17 година у финалу је Свјетског првенства.

Орлићи су у полуфиналу савладали домаћина Турску 76:71.

За тим који са клупе предводи Стеван Мијовић и ове године наступа Игокеин Лука Галић, који је у побједи учествовао са два поена и шест скокова, али са веома важним одбранама у финишу утакмице.

Најефикаснији код Србије био је Кустурица са 25 поена, пратио га је Лукић са 20.

Код Турске најефикаснији био је Кутлај са 25 поена. У борби за злато Србија сутра игра против САД-а.

Подсјетимо, овај тим Србије прошле године окитио си титулом Европског шампиона.

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Тагови :

кошарка

кошаркаши Србије

Свјетско првенство 2026

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