Србија не треба да страхује за будућност: Млади кошаркаши у финалу Свјетског првенства

Аутор:Јована Кецман
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Кошаркашка репрезентација Србије до 17 година у финалу је Свјетског првенства.
Орлићи су у полуфиналу савладали домаћина Турску 76:71.
За тим који са клупе предводи Стеван Мијовић и ове године наступа Игокеин Лука Галић, који је у побједи учествовао са два поена и шест скокова, али са веома важним одбранама у финишу утакмице.
Најефикаснији код Србије био је Кустурица са 25 поена, пратио га је Лукић са 20.
Код Турске најефикаснији био је Кутлај са 25 поена. У борби за злато Србија сутра игра против САД-а.
Подсјетимо, овај тим Србије прошле године окитио си титулом Европског шампиона.
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