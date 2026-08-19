Слава града: У Требињу одржана свечана литија

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Требињу је вечерас испред Саборног храма Преображења Господњег одржана свечана литија у којој је био велики број грађана Требиња и гостију.
Литију је предводио Његово високопреосвештенство митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, са архијерејима Српске православне цркве, свештенством и монаштвом.
У литији су били предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, градоначелник Требиња Мирко Ћурић и друге званице из јавног и политичког живота.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
47 мин0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
15
22
14
22
13
22
00
21
58
Тренутно на програму