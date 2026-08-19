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Слава града: У Требињу одржана свечана литија

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 22:00

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Слава града: У Требињу одржана свечана литија
Фото: ATV

У Требињу је вечерас испред Саборног храма Преображења Господњег одржана свечана литија у којој је био велики број грађана Требиња и гостију.

Литију је предводио Његово високопреосвештенство митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, са архијерејима Српске православне цркве, свештенством и монаштвом.

У литији су били предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, градоначелник Требиња Мирко Ћурић и друге званице из јавног и политичког живота.

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Тагови :

Преображење Господње

Требиње

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