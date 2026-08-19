"Преображава се и гора и вода": У Добоју на Преображење посебно свечано

Аутор:Биљана Стокић
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Преображава се и гора и вода. А у Добоју је на Преображење посебно свечано. Народ је тамо са радошћу прославио крсну славу града. Јутро су започели уз литургију у Спомен-храму Светих апостола Петра и Павла.
"Радост за душу, за будућност, за срећу, за здравље дјеце, унучади.
- Велики празник свакако
- Да будемо здрави и весели, и да се дружимо што више", кажу грађани.
Светосавље и православље су темељи и традиција српског народа. И њих се морамо држати, поручио је митрополит зворничко-тузлански Фотије, који је и служио свету литургију.
"Наш је пут, наш је типик, симфонија цркве и државе. У том систему смо највише постизали од Немањића до данас", поручио је митрополит зворничко-тузлански Фотије.
Својим постигнућима у Добоју и те како задовољни. Град се убрзано развијао током протеклих година. Преображење набоље, уз подршку институција, биће настављено.
"Наравно да сам задовољан. Наравно да може увијек и више. Нећемо одустати од све једног пројекта, све оно што смо започели проводимо крају, завршавамо. Град Добој је доживио једно преображење", каже Борис Јеринић, градоначелник Добоја.
И израстао је у стратешки важну средину Српске. Реализовани су бројни пројекти.
"Добој је показао да на најбољи начин може да сарађује са институцијама Републике Српске, али и нама на другим нивоима власти. Исто тако је показао да може да покаже своју снагу. Добој је ја бих рекла превазишао оквире регионалног центра", каже Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"И да политике за које смо се опредијелили прије неколико година господин Обрен Петровић и ја да заједно направимо једну синергију која треба да представи бољитак и напредак за сам град показало се исправним. Данас су иза нас важни пројекти који су били незамисливи. А у овом тренутку славски дан дочекујемо са многим пројектима и великим амбицијама за будуће вријеме", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
И зато је посебно важно да Добој настави путем развоја уз сарадњу и подршку свих нивоа власти. У наредном периоду, у овом граду, планирани су бројни пројекти.
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