Требиње прекривено димом: И даље активан пожар у насељу Иваница

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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И даље је активан пожар у насељу Иваница између Требиња и Дубровника, који се шири у два крака, према Бобовиштима и Ускопју, на територији Федерације БИХ, потврдио је за АТВ Михо Бурић, командир ДВД Равно.
“Пожар гори од јуче, сада је у врховима, гдје нема насељеног мјеста. Пожар је још захватио површину од 5-6 хектара. Гашен је и из ваздуха, ангажовањем два "ер трактора" из Мостара.” рекао је Бурић.
Тренутно су ватрогасци из Равног на терену, рекао је Бурић и додао да су јуче су у гашењу овога пожара помагали ватрогасци из Требиња и Дубровника.
Требиње је прекривено димом који је се шири од овога пожара.
Командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић каже да да нема разлога за забринутост на подручју које покрива ова јединица, те да је пожар под апсолутном контролом.
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