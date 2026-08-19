Свечана сједница Скупштине града Требиње, присуствује Минић

Аутор:АТВ редакција
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У току је свечана сједница Скупштине града Требиње, којој присуствује и премијер Републике Српске Саво Минић.
У Требињу је служена Света архијерејска литургија, уз ломљење славског колача и положени су вијенци на Споменик браниоцима Требиња поводом Преображења Господњег, славу града и Саборног храма.
Вечерас ће бити организована и свечана литија улицама Требиња.
Република Српска
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