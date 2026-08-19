Ријешен превоз хроничних пацијената и особа с инвалидитетом у Рибнику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Возило намијењено за унапређење услуга социјалне заштите за лица са хроничним обољењима и инвалидитетом, вриједно 75.000 КМ, свечано је данас предато у Рибнику.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић уручио је кључеве возила директору Центра за социјални рад Санели Лучур.
Република Српска
Уставни суд одлучио: Истицање симбола тзв. Армије БиХ остаје забрањено у Српској
Возило ће бити кориштено за превоз пацијената на дијализу, као и за потребе Дома здравља "Доктор Драган Војводић".
Набавка возила дијелом је финансирана средствима прикупљеним од игара на срећу, на основу јавног конкурса за финансирање пројеката и програма који расписује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Примопредаји је присуствовао и начелник општине Рибник Душко Дакић, особље Дома здравља "Доктор Драган Војводић" и Центра за социјални рад, преноси "Срна".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч3
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму