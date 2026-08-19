Logo

Ријешен превоз хроничних пацијената и особа с инвалидитетом у Рибнику

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:37

Коментари:

5
Шеранић уручио кључеве возила за услуге социјалне заштите
Фото: Срна

Возило намијењено за унапређење услуга социјалне заштите за лица са хроничним обољењима и инвалидитетом, вриједно 75.000 КМ, свечано је данас предато у Рибнику.

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић уручио је кључеве возила директору Центра за социјални рад Санели Лучур.

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Уставни суд одлучио: Истицање симбола тзв. Армије БиХ остаје забрањено у Српској

Возило ће бити кориштено за превоз пацијената на дијализу, као и за потребе Дома здравља "Доктор Драган Војводић".

Набавка возила дијелом је финансирана средствима прикупљеним од игара на срећу, на основу јавног конкурса за финансирање пројеката и програма који расписује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Примопредаји је присуствовао и начелник општине Рибник Душко Дакић, особље Дома здравља "Доктор Драган Војводић" и Центра за социјални рад, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рибник

Ален Шеранић

Коментари (5)

Више из рубрике

Саборни храм Требиње

Градови и општине

Требиње обиљежава славу града

5 ч

0
Мирко Ђурић, градоначелник Требиња

Градови и општине

Ђурић за АТВ: Поносан сам на остварене резултате у Требињу

5 ч

3
Пожар испод брда Црквина у Требињу

Градови и општине

Нови пожар код Требиња: Гори ниско растиње

18 ч

0
Школа у Требињу

Градови и општине

Голубовић у посјети требињским школама: Гријање више неће бити проблем

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Иранци "одвојили" Калифорнију: Стигао одговор на Трампову мапу

14

41

Због пјесме о Крајини српска пјевачица кажњена у Хрватској

14

33

Лука Дончић напушта Лејкерсе?

14

30

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

14

30

За убиство комшије у Завидовићима добио 15 година затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима