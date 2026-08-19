Додик: Добој стратешки важна средина за Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је данас у Добоју да је овај град израстао у стратешки важну средину у Републици Српској.
"Иза нас су важни пројекти који су готово били незамисливи. Славски дан дочекујемо са реализованим многим пројектима и са великим амбицијама за будуће вријеме", рекао је Додик новинарима у Добоју гдје присуствује прослави славе града Преображења Господњег.
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Обиљежавање славе града Добоја; Присуствују Цвијановић и Додик
Нагласио је да су се исправним показале политике за које су он и некадашњи градоначелник Обрен Петровић раније опредијелили да би направили синергију која треба да представи напредак за град.
Грађанима Добоја је честитао славу града којем је пожелио да напредује.
"Желим да сви заједно успијемо у очувању града, Републике Српске и нашег начина живота", истакао је Додик.
(СРНА)
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