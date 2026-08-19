Додик упутио честитке поводом крсне славе Требиња, Добоја и Прњавора

Аутор:АТВ редакција
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Поводом крсне славе града Требиња и Саборног храма Светог Преображења Господњег предсједник Милорад Додик упутио је најсрдачније честитке градоначелнику Мирку Ћурићу, одборницима Скупштине града, уваженом свештенству и вјерујућем народу.
- Овај велики празник нас изнова подсјећа на важност узајамног поштовања, солидарности и очувања идентитета који су нас кроз историју одржали и сачували. Света заједница у којој се данас окупљате свједочи о снази наше традиције и дубокој вјери која нас вијековима спаја - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да кроз године преданог рада и визије, Требиње је постало један од најљепших и најразвијенијих градова у региону, надалеко препознатљив по свом јединственом туризму, богатој култури, економији и отвореном срцу за све добронамјерне људе.
Поводом крсне славе града Требиња и Саборног храма Светог Преображења Господњег упућујем најсрдачније честитке градоначелнику Мирку Ћурићу, одборницима Скупштине града, уваженом свештенству и вјерујућем народу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 19, 2026
Овај велики празник нас изнова подсјећа на важност узајамног…
- Оно је данас истински понос и један од најснажнијих стубова Републике Српске и изражавам дубоко увјерење да ће град наставити да се развија на темељима истинских вриједности, мира и просперитета - наводи Додик.
Поводом великог хришћанског празника и крсне славе града Добоја - Преображења Господњег, градоначелнику Борису Јеринићу, одборницима Скупштине града и вјерујућем народу предсједник Милорад Додик упутио је искрене честитке.
- Овај свечани дан прилика је да се осврнемо на све постигнуте резултате, али и да снажно потврдимо заједничку визију развоја Добоја као једног од кључних центара Републике Српске. Град Добој је посљедњих година показао изузетну снагу, инфраструктурни и привредни замах и одлучност у изградњи боље будућности за све своје грађане - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Поводом великог хришћанског празника и крсне славе града Добоја - Преображења Господњег, градоначелнику Борису Јеринићу, одборницима Скупштине града и вјерујућем народу упућујем искрене честитке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 19, 2026
Преображење Господње је празник који нас изнова подсјећа на важност духовне обнове,…
Додаје да је увјерен да ће, посвећеним радом уз подршку институција Републике Српске, наставити да реализујете значајне пројекте на добробит свих ваших грађана.
- Желим вам да крсну славу прославите у миру, здрављу, духовном миру и свечаном расположењу - наводи Додик.
Градоначелнику Дарку Томашу, одборницима Скупштине града и вјерујућем народу Прњавора предсједник Милорад Додик упутио је искрене честитке поводом крсне славе града - Преображења Господњег.
- Крсна слава је свечани тренутак и посебна прилика да се окупимо око наших духовних и традиционалних вриједности, његујући љубав према завичају, саборност и заједништво - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Градоначелнику Дарку Томашу, одборницима Скупштине града и вјерујућем народу Прњавора упућујем искрене честитке поводом крсне славе града - Преображења Господњег.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 19, 2026
Крсна слава је свечани тренутак и посебна прилика да се окупимо око наших духовних и традиционалних вриједности,…
Додаје да Прњавор представља примјер успјешне локалне заједнице у Републици Српској, што је резултат одлучних корака локалне власти у креирању повољног амбијента, али и посвећености домаћих предузетника, те општег заједништва комплетног становништва у остваривању заједничких циљева.
- Желим да и убудуће наставите путем развоја, да модернизујете град и стварате још боље услове за живот свих ваших грађана, уз пуну подршку институција Републике Српске - наводи Додик.
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