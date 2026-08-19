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Додик упутио честитке поводом крсне славе Требиња, Добоја и Прњавора

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:00

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Поводом крсне славе града Требиња и Саборног храма Светог Преображења Господњег предсједник Милорад Додик упутио је најсрдачније честитке градоначелнику Мирку Ћурићу, одборницима Скупштине града, уваженом свештенству и вјерујућем народу.

- Овај велики празник нас изнова подсјећа на важност узајамног поштовања, солидарности и очувања идентитета који су нас кроз историју одржали и сачували. Света заједница у којој се данас окупљате свједочи о снази наше традиције и дубокој вјери која нас вијековима спаја - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да кроз године преданог рада и визије, Требиње је постало један од најљепших и најразвијенијих градова у региону, надалеко препознатљив по свом јединственом туризму, богатој култури, економији и отвореном срцу за све добронамјерне људе.

- Оно је данас истински понос и један од најснажнијих стубова Републике Српске и изражавам дубоко увјерење да ће град наставити да се развија на темељима истинских вриједности, мира и просперитета - наводи Додик.

Поводом великог хришћанског празника и крсне славе града Добоја - Преображења Господњег, градоначелнику Борису Јеринићу, одборницима Скупштине града и вјерујућем народу предсједник Милорад Додик упутио је искрене честитке.

- Овај свечани дан прилика је да се осврнемо на све постигнуте резултате, али и да снажно потврдимо заједничку визију развоја Добоја као једног од кључних центара Републике Српске. ​Град Добој је посљедњих година показао изузетну снагу, инфраструктурни и привредни замах и одлучност у изградњи боље будућности за све своје грађане - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да је увјерен да ће, посвећеним радом уз подршку институција Републике Српске, наставити да реализујете значајне пројекте на добробит свих ваших грађана.

- ​Желим вам да крсну славу прославите у миру, здрављу, духовном миру и свечаном расположењу - наводи Додик.

Градоначелнику Дарку Томашу, одборницима Скупштине града и вјерујућем народу Прњавора предсједник Милорад Додик упутио је искрене честитке поводом крсне славе града - Преображења Господњег.

- Крсна слава је свечани тренутак и посебна прилика да се окупимо око наших духовних и традиционалних вриједности, његујући љубав према завичају, саборност и заједништво - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да ​Прњавор представља примјер успјешне локалне заједнице у Републици Српској, што је резултат одлучних корака локалне власти у креирању повољног амбијента, али и посвећености домаћих предузетника, те општег заједништва комплетног становништва у остваривању заједничких циљева.

- Желим да и убудуће наставите путем развоја, да модернизујете град и стварате још боље услове за живот свих ваших грађана, уз пуну подршку институција Републике Српске - наводи Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Честитка

Требиње

Преображење Господње

Прњавор

Добој

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