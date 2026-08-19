Већи дио БиХ под упозорењем: Објављена прогноза до недјеље

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је, 19. августа, у већем дијелу Босне и Херцеговине умјерено до претежно сунчано.
За већину БиХ на снази је жути метеоаларм због очекиваних високих температура, док метеоролози упозоравају:
"Очекујте мање сметње у активностима на отвореном. Будите свјесни да се очекују високе температуре. Могући су здравствени ризици међу угроженим особама, на примјер старије и врло младе особе".
Данас ће у БиХ дио пријеподнева преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено разведравање.
Вјетар слаб до умјерен на југу и југозападу западни и југозападни, а у остатку земље источни и сјевероисточни. Дневна температура од 28 до 34, на југу до 36. У Сарајеву сунчано уз пролазно повећање облачности. Дневна температура око 29 степени.
Свијет
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У четвртак сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од 16 до 22, на југу до 26, а дневна од 32 до 38.
У петак сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 32 до 38.
У суботу сунчано уз умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен на југу западни и југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 28 до 34, на југу до 37.
У недјељу сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен на југу и југозападу западни и југозападни, а у остатку земље источни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 15 до 21, на југу до 26, а дневна од 28 до 34, на југу до 38 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
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