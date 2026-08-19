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Већи дио БиХ под упозорењем: Објављена прогноза до недјеље

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 08:36

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Јутрос је, 19. августа, у већем дијелу Босне и Херцеговине умјерено до претежно сунчано.

За већину БиХ на снази је жути метеоаларм због очекиваних високих температура, док метеоролози упозоравају:

"Очекујте мање сметње у активностима на отвореном. Будите свјесни да се очекују високе температуре. Могући су здравствени ризици међу угроженим особама, на примјер старије и врло младе особе".

Прогноза до недјеље

Данас ће у БиХ дио пријеподнева преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено разведравање.

Вјетар слаб до умјерен на југу и југозападу западни и југозападни, а у остатку земље источни и сјевероисточни. Дневна температура од 28 до 34, на југу до 36. У Сарајеву сунчано уз пролазно повећање облачности. Дневна температура око 29 степени.

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У четвртак сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од 16 до 22, на југу до 26, а дневна од 32 до 38.

У петак сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 32 до 38.

У суботу сунчано уз умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен на југу западни и југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 28 до 34, на југу до 37.

У недјељу сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен на југу и југозападу западни и југозападни, а у остатку земље источни и сјевероисточни. Јутарња температура зрака од 15 до 21, на југу до 26, а дневна од 28 до 34, на југу до 38 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

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метеоаларм

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