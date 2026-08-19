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Каква нас зима очекује ако је на Преображење сунчано?

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 08:07

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Сунце
Фото: pexels/Erkan Utu

Православни вјерници и Српска православна црква данас обиљежавају Преображење Господње, један од најважнијих хришћанских празника.

Поред свог дубоког теолошког значаја, овај дан у нашем народу заузима посебно мјесто јер носи снажну природну и метеоролошку симболику смјене годишњих доба.

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За Преображење Господње везује се старо, вјековно предање које каже да се на данашњи дан "преображава и гора и вода", означавајући тренутак када природа званично прави заокрет и почиње да се припрема за долазак јесени.

Ако је јутро освануло окупано сунцем и пред нама је ведар дан, старији кажу да имамо много разлога за радост, али и за благи опрез. Према народном метеоролошком календару, лијепо и сунчано вријеме на Преображење најављује изузетно дугу, топлу и стабилну јесен, такозвано "бабље лето". То је у прошлости био кључан путоказ и велика утјеха за сеоске домаћине и пољопривреднике, јер је значило да ће без мука и непогода привести крају јесење радове, безбједно обрати винограде и ускладиштити љетину за предстојеће мјесеце.

Међутим, благо и пријатно сунце које нас данас грије са собом носи и једно скривено, дугорочно упозорење наших предака. Традиција налаже да ведар и сунчан празник предсказује изузетно оштру, дугу и снијегом богату зиму. Вјерује се да сунце на овај дан буквално "окреће леђа љету, а осмјехује се зими", шаљући нам посљедње праве љетне поздраве прије него што ноћи постану осјетно хладније, а јутра свјежија.

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Управо због те промјене у природи, од данас се строго поштује једно од најпознатијих народних правила – избјегавање купања у отвореним ријекама и језерима. Вјерује се да вода губи своју љетну топлину и добија "жицу", те да купање више није безбједно за здравље.

Преображење је дан за духовни и природни преокрет, а ведро небо изнад нас, према вјеровању предака, обећава родну наредну годину свима који живе у хармонији са природним циклусима.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Преображење Господње

обичаји на Преображење

народно вјеровање

Вријеме

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