Опасност за воланом: У Српској све више казни за телефон у вожњи

Аутор:АТВ редакција
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Један поглед на екран, кратка порука или само неколико секунди разговора могу бити довољни да возач изгуби контролу над ситуацијом у саобраћају.
Мобилни телефон за воланом одавно није само прекршај, већ озбиљан ризик који може угрозити живот возача, путника, али и свих других учесника у саобраћају.
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Због тога је у Републици Српској прије неколико дана почела кампања "Или мобилни или волан", која ће трајати до 31. августа, с циљем подизања свијести возача и других учесника у саобраћају о ризицима које са собом носи кориштење мобилног телефона током управљања возилом. Кампању "Или мобилни или волан" спроводе Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова и Ауто-мото савез Републике Српске, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и средствима јавног информисања.
Иако је неприлагођена брзина један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, кориштење мобилног телефона током вожње такође представља значајан фактор ризика који може довести до несреће.
Од почетка године полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске издали су 3.826 прекршајних налога возачима због кориштења мобилног телефона током вожње.
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Према подацима МУП-а Републике Српске, само у јуну, на подручју Српске евидентирана су 662 прекршаја кориштења мобилног телефона. Највише прекршаја евидентирано је на подручју Полицијске управе Бањалука – 321, затим ПУ Бијељина са 91, док је на подручју ПУ Добој забиљежено 76 прекршаја.
Слиједе ПУ Источно Сарајево са 41 и ПУ Зворник са 40 прекршаја, док је ПУ Требиње у јуну евидентирала 33 прекршаја кориштења мобилног телефона током вожње.
На подручју ПУ Приједор забиљежено је 31, ПУ Градишка 16, а ПУ Мркоњић Град седам прекршаја. Најмање прекршаја евидентирано је на подручју ПУ Фоча – шест.
Главни инспектор Јединице полиције за безбједност саобраћаја МУП-а Српске, Дарко Тунић, рекао је новинарима на почетку кампање да је за коришћење мобилног телефона током вожње прописана новчана казна од 200 до 400 КМ.
Како је навео, уколико дође до саобраћајне незгоде за коју се утврди да је узрокована употребом мобилног телефона, казна износи од 400 до 2.000 КМ.
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"Осим новчане казне, предвиђена су и два казнена бода, као и забрана управљања моторним возилом у трајању од једног до шест мјесеци. Непрописно коришћење мобилног телефона може бити фатално по самог возача и остале учеснике у саобраћају", рекао је прије неколико дана Тунић новинарима у Бањалуци, пренијела је "Српска инфо".
Додао је да су јул и август, према статистичким подацима МУП Српске, мјесеци у којима се догађа највећи број саобраћајних незгода.
Горан Бошњак из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске рекао је да се ризик од настанка саобраћајне незгоде повећава четири пута уколико возач током вожње користи мобилни телефон, док је ризик још већи приликом писања и читања порука и других активности на телефону.
"Према посљедњем мјерењу индикатора безбједности саобраћаја, спроведеном прошле јесени, мобилни телефон током вожње користило је 8,8 одсто возача путничких аутомобила у Републици Српској. Када је ријеч о тешким теретним возилима, на подручју Полицијске управе Добој прошле године забиљежена је вриједност индикатора од чак 22 одсто", рекао је Бошњак на почетку кампање.
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Јелица Лубура из Ауто-мото савеза Републике Српске рекла је да је коришћење мобилних телефона током вожње повећано и у Републици Српској, али и у другим дијеловима свијета.
Упозорила је да многи возачи сматрају да могу безбједно управљати аутомобилом док истовремено пишу поруке, претражују друштвене мреже или користе друге садржаје на телефону.
"Чак и једна секунда непажње може довести до посљедица у саобраћају", казала је Лубура.
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