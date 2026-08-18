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Потврђена аутентичност моштију Дмитрија Донског

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 18:30

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Фото: pexels/Plato Terentev

Потврђена је аутентичност моштију Светог Блаженог Великог Кнеза Дмитрија Донског, рекао је извор из Руске Православне Цркве за ТАСС.

"Комплекс историјских података, археолошког изгледа гробног места и резултата антрополошке студије потврдио је аутентичност остатака Светог Блаженог Великог Кнеза Дмитрија Ивановича Донског, кнеза који је преминуо природном смрћу у 39. години живота", рекао је извор агенције.

Представник Руске Православне Цркве напоменуо је да је током рестаураторских радова у Архангелској саборној цркви Кремља оштећена плоча саркофага омогућила приступ моштима Дмитрија Донског.

Извор ТАСС-а је напоменуо да су гробнице од цигле у крипти близу јужног зида катедрале демонтиране, а рестауратори су накнадно открили три саркофага од белог камена који припадају Светом Дмитрију Донском.

Стручњаци су открили да је поклопац саркофага Дмитрија Донског имао двије попречне пукотине, а средњи дио је био у опасности од урушавања. Кустоси музеја су добили благослов за спровођење хитних рестаураторских радова.

Мошти Дмитрија Донског сачуване су у потпуности, изузев лијеве петне кости, а биће чуване у руским православним црквама уз благослов патријарха Кирила, преноси Срна.

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Патријарх Московски и цијеле Русије Кирил служио је данас молебан код саркофага Дмитрија Донског у Архангелској саборној цркви Кремља, извијестио је дописник РИА Новости.

Свети кнез Дмитриј Донској (1350-1389), син кнеза Ивана Црвеног, ступио је на великокнежевски престо у 12. години. Кнез Дмитриј је био посвећен уједињењу руских земаља и ослобођењу од татарско-монголског јарма.

Дана 8. септембра 1380. године победио је у бици против трупа кана Мамаја на Куликовом пољу између река Непрадве и Дона. По њој је кнез Дмитриј постао познат као Донској.

(рт балкан)

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Тагови :

мошти

Црква

Свети Дмитриј Иванович Донски

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