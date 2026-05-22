Славимо љетњег Светог Николу , дан када су пренијете његове мошти у Бари: Данас избјегавајте ове послове

22.05.2026 07:18

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају празник посвећен преносу моштију Светог оца Николаја. Осим овом догађају, данашњи дан је посвећен и Светом пророку Исаији.

Данашњи дан је за многе породице мала слава или преслава.

За Светог Николу се, између осталог, говори да је спасио три дјевојке од проституције, посекао стабло опседнуто демонима, ускрснуо троје убијене дјеце, али и да се потукао на првом никејском сабору 325. године. Наравно, познат је и по томе што је своје наслеђено богатство анонимно даривао сиротињи,

Сматра се заштитником дјеце, помораца, девојака, сиромаха, студената, фармацеута, пекара, рибара, затвореника, трговаца и путника. Помагао је сиромашнима, тешио народ и спасавао га од глади.

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

Иако календарски не припада лету, због најчешће лепог времена када „пада“ данашњи празник, у народу се назива и летњи Свети Никола.

Свети Никола зимски празнује се у децембру у знак сјећања на дан свечеве смрти, а љетњи 22. маја, када су светитељеве мошти 1087. године пренете из града Мира у Ликији у тада православни Бари у Италији.

И данас мошти светог Николе почивају у Барију, сада у истоименој цркви Светог Николе, коју су у његову славу подигли грађани, верујући и поштујући овог чудотворца и исцелитеља.

Према предању, сматра се да је свети Никола повратио вид Стефану Дечанском, па је овај српски краљ храм у коме су похрањене мошти Светог Николе окитио сребром и слао богате прилоге за његово опремање.

Чудеса

За вријеме преноса, догодила су се многа чудеса, како од додира моштију тако и од мира које је из њих точило.

Донесене у недјељу вече, у понедјељак изјутра већ бијаху исцјељени од њих четрдесет и седам болесника, људи и жена, међу којима су били и хроми и слијепи и глуви и бесомучни и разни други болесници; у уторак се исцјелише двадесет и два болесника; у среду – двадесет и девет; а у четвртак рано свети Николај исцели глувонемог човјека, који је пет година био болестан од овог недуга. Затим се светитељ Христов Николај јави једном богоугодном црнорисцу и рече: Ето, по вољи Божјој дођох у овај град у недјељу у три сата по подне, и већ благодаћу Божјом дадох исцјелење стоје данаесторици људи. О овом јављењу светитељевом овај црноризац причао је свима у славу Божју и ради прослављења угодника Божјег.

Видевши чудеса, грађани Барија су у име Светог Николаја саградили велику и лијепу цркву коју су скупоцјено потом украсили.

Вјеровања

На данашњи дан никако не ваља да се пере веш, чисти кућа или ради било какав кућни посао, према вјеровањима.

