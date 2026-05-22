Данас промјенљиво, облачно и топло

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће преовладавати промјенљиво облачно и топло вријеме уз сунчане периоде, док је понегдје могућа слаба киша или краткотрајни пљусак.
Према прогнози метеоролога, на висини постепено јача утицај гребена са југозапада уз прилив топлијег ваздуха, док се у приземљу задржава поље повишеног ваздушног притиска под утицајем антициклона са центром изнад западне Европе.
Током дана више сунчаних интервала очекује се на сјеверу, а увече и у наредној ноћи доћи ће до постепеног разведравања. У Херцеговини ће преовладавати претежно сунчано вријеме уз умјерену облачност и вјетровите услове.
Дуваће умјерен, на истоку и у вишим предјелима појачан сјевероисточни вјетар, док ће у Херцеговини бити умјерена, повремено и јака до олујна бура.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 21 до 26 степени Целзијусових, а у вишим предјелима око 16 степени.
У Бањалуци ће већи дио дана бити промјенљиво облачно уз дуже сунчане периоде и топло вријеме. Током дана понегдје у широј регији града могућа је пролазна слаба киша, док се увече очекује разведравање.
Вјетар ће бити умјерен, у другом дијелу дана и појачан сјевероисточни, а максимална дневна температура износиће око 26 степени Целзијусових, преносио Срна
