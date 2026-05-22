Виц дана: Нови колега у фирми

Аутор:АТВ
Кад дође нови приправник у фирму.
Пита колега на кави:
- Како си успио тако брзо ријешити онај компликовани задатак?
Други одговара:
- Врло једноставно. Прослиједио сам га новом приправнику и рекао му да је то немогуће урадити.
