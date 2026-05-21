Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

У времену када се готово све гледа кроз рачуницу и зараду, једна једноставна објава из Градачца изазвала је бројне позитивне реакције на друштвеним мрежама.
Неџад Глухић објавио је фотографију трешања уз поруку која је многе вратила у дјетињство:
"Ко жели трешања директно са гране да једе и бере нека изволи, бесплатно је".
Иако је објава била кратка и једноставна, реакције су биле огромне. Стотине људи у коментарима захваљивале су му на гесту, називали га људином и поручивали да овакве ствари данас ријетко ко ради.
Многи су признали да их је објава подсјетила на времена када су се воћке дијелиле са комшијама, пролазницима и дјецом из махале без икакве рачунице.
“Пола поједем, пола у њедра за послије. Најљепше дјетињство”, написала је једна жена, док су други коментарисали да су трешње “најслађе управо када се беру директно са гране”.
Неки су кроз шалу питали гдје се налази воћњак “да дођу у пљачку”, док су други поручивали да би и платили само да могу поново осјетити тај мирис и окус домаћих трешања.
Посебно пажњу привукли су коментари људи који су истакли да овакви потези враћају вјеру у доброту и људскост.
“Свака част, увијек рађале”, “Аферим људино” само су неке од порука подршке које су се низале испод објаве.
У мору свакодневних негативних вијести, једна обична трешња из Градачца на кратко је спојила људе и подсјетила их да мали гестови често вриједе више од великих ријечи.
