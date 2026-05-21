Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Љетни Свети Никола, иако календарски не припада љетнем периоду, у народу се тако назива због лијепог и стабилног времена које га најчешће прати. Вјерници Српске православне цркве овај празник обиљежавају 22. маја, као успомену на пренос моштију Светог Николе, једног од најпоштованијих хришћанских светитеља.
Овај дан има посебно мјесто у народној традицији, јер се везује за вјеровања, обичаје и породична окупљања која се и данас чувају у многим крајевима Србије.
Република Српска
Додик: Носимо одговорност за Српску и народ који у њој живи
Љетни Свети Никола посвећен је догађају преноса моштију Светог Николе из Мире у Бари. Овај догађај се у православном календару обиљежава као важан духовни и историјски тренутак, посебно међу породицама које Светог Николу славе као крсну славу.
За многе вјернике, овај дан представља и духовну припрему за зимски Никољдан, који се обиљежава 19. децембра.
У народној традицији, Љетнег Светог Николу прати низ обичаја и забрана. Сматра се да на овај дан не треба обављати кућне послове, посебно прање веша и чишћење дома, јер се вјерује да се тиме нарушава мир и благостање у кући.
Србија
Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом
У неким крајевима задржао се и обичај даривања дјеце, будући да се Свети Никола сматра њиховим заштитником, као и заштитником путника, морепловаца и сиромашних.
Свети Никола рођен је у Патари у Малој Азији, у богатој и побожној породици. Још од младости био је познат по доброчинству и вјери, а касније је постао архиепископ града Мира у Ликији.
Током живота помагао је сиромашнима, откупљивао заробљенике и ширио хришћанску вјеру, због чега је стекао велико поштовање међу вјерницима.
Према предању, учествовао је и на Првом васељенском сабору у Никеји, гдје је бранио православну вјеру.
Фудбал
Бруталан ударац за репрезентацију Хрватске пред Мундијал
Свети Никола се у православној традицији сматра заштитником породице, путника, рибара и морепловаца. Његово име повезано је са појмом доброте и помоћи другима, а вјерници га доживљавају као симбол правде и заштите.
Због тога се и љетни Свети Никола доживљава не само као црквени празник, већ и као дан посвећен миру, солидарности и породичним вриједностима.
(Она.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
42 мин0
Свијет
49 мин0
Занимљивости
50 мин0
Тенис
53 мин0
Најновије
Тренутно на програму