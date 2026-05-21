Додик: Носимо одговорност за Српску и народ који у њој живи

АТВ
21.05.2026 21:02

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да су чланови СНСД-а окупили на сједници Главног одбора као људи који носе одговорност за Републику Српску и народ који у њој живи, што је много више од политике.

"То је одговорност према сваком човјеку који устаје рано да заради плату. Према сваком пензионеру који је градио ову земљу. Према сваком борцу који је бранио Републику Српску онда када је било најтеже", навео је Додик на Иксу.

Додик наглашава да је то одговорност и да према сваком младом човјеку који се пита има ли овд‌је будућности и према сваком д‌јетету које данас расте под заставом Републике Српске.

"СНСД је побједничка странка. Јер када народ гледа СНСД, он не гледа само једну политичку партију, он гледа стабилност Републике Српске. Гледа сигурност своје породице. Гледа способност државе да га заштити. Гледа вјеру да ће његова д‌јеца имати живот достојан човјека. А ми морамо бити достојни тог повјерења", истакао је Додик.

