Хрватска уводи доживотни затвор?

Хрватски министар правосуђа Дамир Хабијан најавио је у четвртак да ће предложити измјене закона како би се омогућило увођење доживотног затвора те да ће се покренути поступак против двије шибенске суткиње због неуредног обављања дужности у случају осумњиченог убице Кристијана Алексића.
Хабијан је након сједнице Владе РХ рекао да ће Министарство правосуђа пред Државним судским вијећем иницирати поступак против двије суткиње Општинског суда у Шибенику након налаза изванредног надзора повезаног са случајем дрнишког убице који је 2023. пријављен због илегалног оружја, а судски поступак још је у току, преноси Јутарњи лист позивајући се на Хину.
“Темељем инспекцијског надзора над радом Општинског суда у Шибенику утврђено је да су двије правосудне раднице, односно двије суткиње неуредно обављале своје дужности те да је код једне од њих тај спис без предузимања било какве радње стајао више од шест мјесеци, а код друге готово годину и седам мјесеци без да је била подузета и једна радња”, рекао је Хабијан.
Додао је како ће бити формирана радна скупина за измјене више закона, у којој ће учествовати представници више министарстава, правосудних тијела и академске заједнице, а нацрт приједлога очекује у року од двије седмице. Као једну од кључних измјена издвојио је увођење института доживотног затвора.
“Доживотни затвор је институт који постоји у већини еуропских земаља. У овом тренутку у Републици Хрватској имамо дуготрајни затвор до 40, односно 50 година, међутим немамо институт доживотног затвора”, казао је Хабијан.
Најавио је и редефинисање института заштитног надзора након одслужења казне, као и измјене везане уз праћење особа које излазе из затвора након издржане казне за тешка казнена дјела.
“Очекујем да у року двије седмице имамо нацрт приједлога тих закона, дакле у најкраћем могућем року. Ја ћу само кратко проћи нацрт оних института и измјена које сматрам да су битне, који ће бити у коначници предмет тих измјена. Прва ствар се односи на институт и увођење доживотних затора”, рекао је Хабијан.
Говорећи о конкретном случају, Хабијан је како како сматра “шокантним” да се двије и по године у предмету није предузело ништа, додавши да Министарство није запримило захтјеве шибенског суда за додатним кадровима или растерећењем.
Министар је најавио и унапређење сустава е-Спис како би суци имали бољи увид у раније поступке против окривљеника те поручио да је циљ спријечити понављање сличних случајева.
Удружење хрватских судија (УХС) у сриједу је изразила сучешће породици убијеног дрнишког младића Луке Миловца, Алексићеве жртве, и у саопштењу упозорила на нужност измјена сустава који судијама не омогућује цјелокупан увид у евиденцију ранијих случајева окривљеника.
Општински суд у Шибенику раније је саопштио да је случај против Алексића из 2023. дуго чекао на ред због великог броја заостатака и мањка судија, а тужилаштво је тражило казну од године дана и такви су се случајеви рјешавали по редослиједу доласка.
