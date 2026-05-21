Logo
Large banner

Хрватска уводи доживотни затвор?

Аутор:

АТВ
21.05.2026 21:24

Коментари:

0
Хрватска уводи доживотни затвор?
Фото: Unsplash

Хрватски министар правосуђа Дамир Хабијан најавио је у четвртак да ће предложити измјене закона како би се омогућило увођење доживотног затвора те да ће се покренути поступак против двије шибенске суткиње због неуредног обављања дужности у случају осумњиченог убице Кристијана Алексића.

Хабијан је након сједнице Владе РХ рекао да ће Министарство правосуђа пред Државним судским вијећем иницирати поступак против двије суткиње Општинског суда у Шибенику након налаза изванредног надзора повезаног са случајем дрнишког убице који је 2023. пријављен због илегалног оружја, а судски поступак још је у току, преноси Јутарњи лист позивајући се на Хину.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

“Темељем инспекцијског надзора над радом Општинског суда у Шибенику утврђено је да су двије правосудне раднице, односно двије суткиње неуредно обављале своје дужности те да је код једне од њих тај спис без предузимања било какве радње стајао више од шест мјесеци, а код друге готово годину и седам мјесеци без да је била подузета и једна радња”, рекао је Хабијан.

Додао је како ће бити формирана радна скупина за измјене више закона, у којој ће учествовати представници више министарстава, правосудних тијела и академске заједнице, а нацрт приједлога очекује у року од двије седмице. Као једну од кључних измјена издвојио је увођење института доживотног затвора.

“Доживотни затвор је институт који постоји у већини еуропских земаља. У овом тренутку у Републици Хрватској имамо дуготрајни затвор до 40, односно 50 година, међутим немамо институт доживотног затвора”, казао је Хабијан.

Сједница ГО СНСД-а

Република Српска

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

Најавио је и редефинисање института заштитног надзора након одслужења казне, као и измјене везане уз праћење особа које излазе из затвора након издржане казне за тешка казнена дјела.

Нацрт законских измјена Хабијан очекује за двије седмице

“Очекујем да у року двије седмице имамо нацрт приједлога тих закона, дакле у најкраћем могућем року. Ја ћу само кратко проћи нацрт оних института и измјена које сматрам да су битне, који ће бити у коначници предмет тих измјена. Прва ствар се односи на институт и увођење доживотних затора”, рекао је Хабијан.

Симпозијум о аритмијама у Бијељини

Здравље

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

Говорећи о конкретном случају, Хабијан је како како сматра “шокантним” да се двије и по године у предмету није предузело ништа, додавши да Министарство није запримило захтјеве шибенског суда за додатним кадровима или растерећењем.

Министар је најавио и унапређење сустава е-Спис како би суци имали бољи увид у раније поступке против окривљеника те поручио да је циљ спријечити понављање сличних случајева.

Удружење хрватских судија (УХС) у сриједу је изразила сучешће породици убијеног дрнишког младића Луке Миловца, Алексићеве жртве, и у саопштењу упозорила на нужност измјена сустава који судијама не омогућује цјелокупан увид у евиденцију ранијих случајева окривљеника.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Носимо одговорност за Српску и народ који у њој живи

Општински суд у Шибенику раније је саопштио да је случај против Алексића из 2023. дуго чекао на ред због великог броја заостатака и мањка судија, а тужилаштво је тражило казну од године дана и такви су се случајеви рјешавали по редослиједу доласка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Казна

доживотна казна затвора

Затвор

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Србија

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

2 ч

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Фудбал

Бруталан ударац за репрезентацију Хрватске пред Мундијал

2 ч

0
Маслиново уље у здјелици

Здравље

Кардиолог открио које врсте уља су најбоља за употребу

2 ч

0
Велика киша пара у јуну: Четири знака неће знати гд‌је да ставе сав новац

Занимљивости

Велика киша пара у јуну: Четири знака неће знати гд‌је да ставе сав новац

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Регион

Мушкарац из Србије погинуо у Црној Гори: Ухапшена једна особа

4 ч

0
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.

Регион

Важна промјена на границама остаје на снази још шест мјесеци: Словенија донијела одлуку

8 ч

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Регион

Црна Гора одлучила: Папрене казне за несавјесне туристе, иду и до 1.000 КМ

13 ч

0
Алкохол пиво

Регион

Нема продаје алкохола: У ова четири града је жестини сигурно одзвонило

15 ч

0

  • Најновије

22

56

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

22

56

Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио у каналу

22

49

Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

22

46

За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

22

43

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner