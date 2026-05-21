Кардиолог открио које врсте уља су најбоља за употребу

Кардиолози имају јасан одговор на питање које мучи сваку домаћицу пред шпоретом: најбоље уље за припрему хране није оно које вам је бака користила, нити оно које је тренутно на акцији.
Постоје само два уља која заиста чувају срце, а сва остала су, у најбољем случају, компромис.
Тајна није у томе да избаците масти, већ да знате коју маст заправо додате у тигањ.
Деценијама нас убјеђују да је храна без масти здрава храна. Љекари који се баве срцем кажу да је то груба поједностављеност.
– Идеја да су све масти лоше представља велику заблуду – објашњава др Патрик Ки, кардиолог из клинике Витал Хеарт & Веин. Састав масних киселина одлучује да ли уље помаже срцу или му одмаже.
Засићене масти смањују активност рецептора у јетри који чисте ЛДЛ, такозвани лош холестерол, из крви. Мононезасићене и полинезасићене масти раде супротно, подстичу те рецепторе и обарају ниво ЛДЛ-а. Зато избор уља није ситница из кухиње, већ одлука која се види на налазу крви.
Др Срихари Наиду, професор медицине на њујоршком Медицинском колеџу, иде корак даље. Право уље, каже, доноси и омега 3 масне киселине које додатно штите крвне судове. Његов савјет звучи необично, али има смисла: када једете у ресторану, питајте конобара на чему кувају.
Тројица љекара с којима је разговарао портал „Параде“ сложила су се око истог пара. Маслиново и авокадово уље једини су прави избор за особе са повишеним холестеролом. Разлог је састав мононезасићених масти који обара ЛДЛ, подиже ХДЛ и смањује оксидацију која води ка наслагама у артеријама.
Екстра девичанско маслиново уље није маркетиншки трик. Др Наиду наглашава да непрерађена верзија садржи највећу количину мононезасићених масти и чува полифеноле, антиоксидансе који чине пола његове вредности. Рафинисана уља губе тај слој заштите већ у фабрици.
Једна кашика маслиновог уља доноси 120 калорија, 10 грама незасићених и само 2 грама засићених масти. Ту су и витамини А, Д, Е и К. Већина људи може мирно да попије једну до две кашике дневно, а четири кашике, каже Наиду, такође нису проблем.
Корист се не завршава на срцу. Редовна употреба повезана је са мањим ризиком од појединих карцинома и деменције, укључујући Алцхајмерову болест.
Велика шпанска студија ПРЕДИМЕД, објављена у часопису „Неw Енгланд Јоурнал оф Медицине“, показала је да медитеранска исхрана обогаћена екстра девичанским маслиновим уљем смањује број кардиоваскуларних догађаја.
Авокадово уље има скоро идентичан профил. „Баш као и маслиново, авокадово уље може снизити ниво лошег ЛДЛ холестерола, повећати ХДЛ и смањити оксидовани ЛДЛ“, каже др Ченг Хан Чен из Меморијалног медицинског центра Саддлебацк. Кашика садржи 120 калорија, 10 грама мононезасићених и 2 грама засићених масти.
Предност је виша тачка димљења, што га чини бољим за печење на јакој ватри. Др Чен саветује једну до две кашике дневно, али као замену за путер, маст или маргарин, не као додатак свему што већ једете, преноси Крстарица.
