Кортизол и жене: Зашто смо стално исцрпљене?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Женско тијело данас шаље сигнале које више није могуће игнорисати. Стручњаци сматрају да је нагли раст интереса за кортизол заправо знак колико су жене постале исцрпљене модерним начином живота.
Кортизол и жене – све више жена данас не тражи само бјути савјете или дијете, него покушава разумјети зашто су константно уморне, нервозне и емоционално преоптерећене.
Умор који не пролази ни након одмора, буђење током ноћи, нервоза, надутост, хормонални дисбаланс и осјећај константне исцрпљености симптоми су о којима данас говори велики број жена. Стручњаци упозоравају да се иза многих од тих проблема врло често крије кортизол, хормон стреса који директно утиче на готово цијели организам.
Кортизол је природни хормон који тијело производи како би реаговало на стресне ситуације. Проблем настаје када организам мјесецима или годинама остаје у стању константног притиска, због чега ниво кортизола остаје хронично повишен.
Занимљивости
Паре вам "бјеже" из куће? Баба Ванга тврдила да ове грешке призивају сиромаштво
Управо зато стручњаци посљедњих година све чешће говоре о томе да жене данас нису само уморне, него хормонално и ментално исцрпљене.
Психолози и ендокринолози објашњавају да жене много чешће носе тзв. "mental load", невидљиво емоционално и ментално оптерећење које укључује посао, породицу, организацију свакодневице и константну бригу о другима.
Према подацима организације American Psychological Association, жене пријављују виши ниво стреса од мушкараца и чешће осјећају симптоме бурноута и емоционалне исцрпљености.
Додатни проблем представља чињеница да је модерни организам готово стално изложен стимулацији. Недостатак сна, вишак информација, друштвене мреже, посао и осјећај да морамо бити доступни у сваком тренутку држе тијело у стању приправности чак и када формално одмарамо.
Када је ниво кортизола дуго повишен, организам почиње слати сигнале које многе жене у почетку не повезују са стресом. Најчешћи симптоми укључују:
Стручњаци упозоравају да кортизол директно утиче и на друге хормоне, укључујући естроген и прогестерон, због чега стрес често додатно погоршава ПМС, проблеме са циклусом и хормоналне промјене.
Једна од тема која се посебно често претражује јесте повезаност кортизола и дебљања.Истраживања показују да хронично повишен кортизол може повећати апетит и жељу за висококалоричном храном, посебно шећером и брзом храном. Организам под стресом покушава сачувати енергију, због чега многе жене примјећују накупљање масних наслага посебно у предјелу стомака.
Према истраживањима објављеним у стручним медицинским часописима, дуготрајни стрес повезан је са повећаним ризиком од метаболичких проблема, поремећаја сна и хормоналног дисбаланса.
Један од највећих проблема модерног живота јесте што стрес директно утиче на квалитет сна, док недостатак сна додатно повећава ниво кортизола. Тако настаје зачарани круг исцрпљености. Према подацима Sleep Foundation-a, одрасле особе које спавају мање од препорученог броја сати имају већи ниво хормона стреса и чешће осјећају ментални и физички умор.
Многе жене данас функционишу у стању константног "survival modea", због чега организам готово никада не улази у стање потпуног одмора.
Стручњаци наглашавају да рјешење није у “савршено здравом животу”, него у малим промјенама које помажу нервном систему да изађе из стања константног стреса.
Посебно се препоручују:
Психолози све чешће упозоравају да тијело не разликује емоционални стрес од физичке опасности, због чега организам реагује као да је стално у приправности.
Важно је радити на малим промјенама сваки дан и на тај начин уносити освјежење у свакодневним навикама док не постану образац понашања. На тај начин вратићемо себи одморност у свакодневни ритам живота у оној мјери у којој нам је то потребно, преноси Љепота и здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
8 ч0
Здравље
11 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
23
18
23
03
22
56
22
48
22
44
Тренутно на програму