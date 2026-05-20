Нестао Дарио Корићанац из Бањалуке: Возило пронађено код цркве

Дарио Корићанац (51) из Бањалуке, нестао је на подручју Травника, а за њим трагају полиција и службе спасавања.
Служба за цивилну заштиту општине Травник запримила је обавијест о нестанку особе 20. маја у 8.55 сати.
"Према доступним информацијама, нестала је особа имена Дарио Корићанац, рођен 1976. године, са пребивалиштем у Бањалуци. Како је наведено, посљедњи пут је виђен у возилу дана 19. маја у 01:19 сати на подручју Кнежева. Возило које је наведена особа користила пронађено је код православне цркве у мјесту Витовље, општина Травник", навела је општина Травник на свом налогу на друштвеним мрежама.
Ријеч је о мушкарцу високом око 190 центиметара, крупније тјелесне грађе, тежине око 110 килограма, са јаком и густом брадом.
Како додају из општине Травник, на терену су тренутно ангажоване полицијске службе Полицијске испоставе Бабановац, Полицијске станице Травник, као и јединице Горске службе спашавања. У току је ангажовање и Јединице за специјалистичку подршку Травник, која ће у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске и њиховом жандармеријом извршити детаљну претрагу терена.
У потрагу се укључује и Служба за цивилну заштиту са Јединицом опште намјене и повјереницима цивилне заштите.
Надлежне службе проводе интензивне активности на терену с циљем проналаска нестале особе.
"Позивају се сви грађани који располажу информацијама корисним за потрагу за несталом особом да их пријаве Општинском оперативном центру цивилне заштите Травник на број телефона: 030 518 135, Полицијској станици Травник на број 122 или Кантоналном оперативном центру цивилне заштите на број 121, ради даљњег поступања надлежних служби", наводе из општине.
