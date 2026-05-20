Преминуо Младен Каран

Аутор: АТВ
Академски сликар Младен Каран преминуо је јуче у родном мјесту, Великој Жуљевици код Новог Града.
Каран је рођен 1951. године, након завршене гимназије у родном граду, од 1970. до 1973. године похађао је студије филозофије и социологије на загребачком универзитету.
Послије краћег боравка у Милану, 1977. године уписао се на Академију ликовних умјетности у Загребу, а дипломирао је 1982. године, у класи професора Василија Јордана.
У Загребу је остао до 1991. године, након избијања рата напустио је Хрватску и прешао у Београд гдје је остао до јуна 1992. године.
Од 1992. живио је и радио у Фиренци, гдје је имао отворени студио шест година.
Поводом Дана Републике Српске 2019. године одликован је Медаљом заслуга за народ.
Од 1979. године учествовао је у бројним колективним и самосталним изложбама.
Каран је 2018. године објавио монографију коју је сачинио од својих стихова, по којима је такође познат, као и од размишљања о разним темама, да би све то поткријепио мислима значајних филозофа и књижевника.
У монографији се, такође, налазе и портрети личности које су утицале на његов живот.
