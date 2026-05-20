Logo
Large banner

Преминуо Младен Каран

Аутор:

АТВ
20.05.2026 11:50

Коментари:

0
Преминуо Младен Каран
Фото: RTRS

Академски сликар Младен Каран преминуо је јуче у родном мјесту, Великој Жуљевици код Новог Града.

Каран је рођен 1951. године, након завршене гимназије у родном граду, од 1970. до 1973. године похађао је студије филозофије и социологије на загребачком универзитету.

Послије краћег боравка у Милану, 1977. године уписао се на Академију ликовних умјетности у Загребу, а дипломирао је 1982. године, у класи професора Василија Јордана.

У Загребу је остао до 1991. године, након избијања рата напустио је Хрватску и прешао у Београд гдје је остао до јуна 1992. године.

Од 1992. живио је и радио у Фиренци, гдје је имао отворени студио шест година.

Поводом Дана Републике Српске 2019. године одликован је Медаљом заслуга за народ.

Од 1979. године учествовао је у бројним колективним и самосталним изложбама.

Каран је 2018. године објавио монографију коју је сачинио од својих стихова, по којима је такође познат, као и од размишљања о разним темама, да би све то поткријепио мислима значајних филозофа и књижевника.

У монографији се, такође, налазе и портрети личности које су утицале на његов живот.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Младен Каран

сликар

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Затворен шахт.

Свијет

Жена упала у шахт и погинула

4 ч

1
Најновија, ударна вијест

Свијет

Разоран земљотрес погодио Турску: Људи у паници бјежали из зграда, осјетило се до Либана

4 ч

0
пјевачица млада дјевојка

Сцена

Џејла Рамовић попут манекенке у раскошној хаљини: Ноге у првом плану

4 ч

0
Полицијско ауто

Здравље

Нестао Дарио Корићанац из Бањалуке: Возило пронађено код цркве

4 ч

0

Више из рубрике

беба Јода звјездане стазе анимација филм

Култура

Преминуо глумац који је дао глас Професору Утонијуму и Јоди

1 д

0
Дара Бугарска Евровизија Бангаранга побједница

Култура

На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.

2 д

0
Сиви дом глумци

Култура

Тајна пјесме из серије "Сиви дом" због које и данас сви плачу

2 д

0
Женски камерни хор Бањалучанке

Култура

Женски камерни хор "Бањалучанке" освојио злато у Финској

2 д

1

  • Најновије

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

15

49

Стравични снимци након урушавања балкона школе

15

44

Додик: Приправнички стаж умјесто годину дана - шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner