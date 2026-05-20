Жена упала у шахт и погинула

АТВ
20.05.2026 11:37

Затворен шахт.
Жена је преминула након што је изашла из аутомобила и пала у отворени шахт за сервис у Њујорку, саопштила је полиција. Полиција је примила пријаву о несрећи на Менхетну непосредно прије поноћи у понедјељак. Полиција је пронашла жену без свјести на дну шахта.

Полиција каже да је 56-годишња Донике Гоцај из Брајарклиф Менора у Њујорку паркирала свој Мерцедес на раскрсници Западне 52. улице и Пете авеније у центру Менхетна непосредно прије 23:20.

Изашла је из аута и одмах ушла у отворени сервисни окно испред зграде Картије. Гоцај је пала око три метра дубине, а пара из окна је изазвала срчани застој. Хитно је превезена у болницу, гдје је проглашена мртвом.

Комунално предузеће: Вјерујемо да је камион помјерио поклопац

Комунална компанија Кон Едисон изјавила је америчким медијима да, након прегледа снимака са надзорних камера, вјерује да је поклопац шахта помјерио камион. „Отприлике 12 минута касније, особа умјешана у несрећу паркирала је свој аутомобил у близини“, рекао је портпарол Кон Едисона за ЦБС.

„Анализирамо све околности. Иако су такви случајеви ријетки, тешка возила могу да помјерају поклопце шахтова. Наше мисли су уз њену породицу, а безбједност нам остаје главни приоритет“, додао је.

Отворени шахтови су чест проблем у Њујорку

Породица Донике Гоцај је на лицу мјеста рекла за ЦБС да покушавају да схвате како је до трагедије могло доћи. Њена снаја, видљиво потресена док је разговарала са новинарима, упозорила је да око отвореног шахта нема чуњева, упозорења нити заштитних баријера.

Полиција је саопштила да је истрага у току, али да тренутно нема сумње на нелегално дјело. Тачан узрок смрти утврдиће градска канцеларија за медицинско вјештачење.

Градско Одељење за заштиту животне средине управља инфраструктуром водоснабдевања и канализације, укључујући хиљаде километара канализационих цијеви и око 100.000 активних шахтова, наводи се на његовој званичној веб страници. Према писању листа „Њујорк тајмс“, одељење је ове године примило више од 700 извјештаја у вези са површинским коповима.

