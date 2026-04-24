УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Дјечак дјевојчици скакао по глави јер није хтјела да му да број

Дјевојчица (15) задобила је стравичне повреде након што ју је на улици напао дјечак (14) јер је, према тврдњама, одбила да му да свој број мобилног телефона.
Језива сцена одиграла се у понедјељак у центру Њујорка када је дјечак подигао дјевојчицу, крвнички је бацио на тло, а потом је почео да јој скаче по глави! Лусинда Аројо, мајка тешко повријеђене дјевојчице, каже да је њено дијете за длаку избјегло смрт.
Лусинда је рекла да је њену кћерку напао дјечак стар свега 14 година, који иде у исту школу као и њено дијете. Тврди да је дјечак већ дуже вријеме узнемиравао њену кћерку и мувао је, што је она одбијала. У понедјељак јој је поново пришао на улици, а када је она поново одбила да му удовољи, физички ју је напао и задао јој повреде опасне по живот.
Дјечак је ухапшен, а мајка дјевојчице каже да им се живот окренуо у секунди.
"Моја кћерка је и даље веома потресена и читав живот јој се преокренуо у секунди", рекла је Лусинда и додала да је насилник ухапшен.
"Ово није било неко вршњачко узнемиравање, ово је директан напад, могао је да је убије", говори очајна мајка.
Бруталан снимак приказује дјечака како зауставља дјевојчицу на пјешачком прелазу и пријети јој. Дјевојчица мирно стоји и не говори ништа, већ покушава да прође крај њега, што он не дозвољава. Дјевојчица се потом окреће да би кренула на другу страну, али је он граби, одиже од пода и дјевојчицу потом баца на земљу. У сљедећем тренутку креће крвнички да јој гази свом снагом по глави.
Све се одиграло на Менхетну, а дјевојчица је задобила тешке тјелесне повреде. Према медицинској документацији, дјевојчица је претрпјела потрес мозга, крварење, повреде врата.
"То су стравичне главобоље које она сада има, врат јој је изврнут, то су повреде које захтевају дугорочну физикалну терапију", каже Лусинда.
Она каже да њено дијете није претрпјело само физичко насиље, већ да и даље свакодневно пролази кроз стравичан стрес јер јој сви шаљу снимак напада.
"На снимку се јасно види да је покушавала да се удаљи од њега јер то дијете је лоше. Она то зна, зна да је проблематичан", објашњава мајка.
Лусинда истиче да је њена кћерка ишла на тренинг када ју је дјечак пресрео и напао. Све се догодило око 15.30 часова, на прометној раскрсници. На снимку се чује и како јој дјечак пријети да ће "убити бога у њој" јер хоће да га заобиђе.
Дјевојчица је, када јој није дозвољавао да прође крај њега, опсовала и окренула се на другу страну, говорећи му да је "ј***** остави на миру". Након тога услиједио је језиви физички напад.
Мајка каже и да је згрожена чињеницом да су људи на улици снимали напад умјесто да помогну.
"Он је на крају само отишао, а сви су снимали... Сви су гледали шта јој ради и снимали су. Оно што ме јако љути јесте чињеница да се тај снимак дијели као забавни садржај!", рекла је Лусинда.
"Он је њу крвнички пребио јер га је игнорисала, а на све то су се његови другови само смијали. То није један насилник, то је група насилника!", огорчена је мајка.
Лусинда истиче да је њена кћерка у језивом нападу изгубила свијест и да је дошла себи тек у колима хитне помоћи. Други саговорници "Њујорк Пост", који су упућени у случај наводе да је у питању изузетно проблематичан дјечак, који је стално у школи правио проблеме.
Дјевојчица је задржана у болници два дана, након чега је отпуштена на кућно лијечење.
Мајка повријеђене дјевојчице каже да су надлежни у школи и те како свјесни да је у питању проблематично дијете, али истиче да га њена кћерка никад није пријавила за узнемиравање јер је до сад увијек било вербално.
"То ју је стресирало, али га није пријавила јер није могла ни да помисли да ће постати насилан. Нико не би помислио да овако нешто може да се догоди", истиче мајка.
Дјечак је јуче изведен пред судију за малољетнике, али медијима није био дозвољен приступ рочишту због годишта нападача.
"Пост" јавља да је дјечак задржан у притвору.
Дјечакова мајка Селма Ален тврди да њен син није насилник, већ да је он тај који је трпио насиље.
"Она је њега малтретирала, ја да вам кажем. Он се жалио све вријеме на њу. Рекла сам то и директору школе, али ништа. Мој син је тај који је трпио насиље, он више не жели да иде у ту школу", рекла је мајка за "Пост".
Селма је негирала и да је њен син покушавао да добије број телефона дјевојчице. Тврдила је да су "њих двоје пријатељи који већ дуго времена размјењују поруке на Инстаграму и Воцапу".
"Мој син је тих и повучен, никог не провоцира. Она је њега прије тога што се десило гурнула. Он јој се само осветио јер га је гурнула", рекла је Селма.
УПОЗОРОВАМО ДА ЈЕ САДРЖАЈ ЕКСТРЕМНО УЗНЕМИРУЈУЋИ!
Manhattan: East 107th Street & 3rd Avenue, a 14-year-old boy body-slammed a 15-year-old girl onto concrete and stomped on her head in broad daylight, all because she wouldn't give him her phone number.— NYC Scoop (@NY_Scoop) April 23, 2026
The attack happened at around 3:30 PM on Monday in East Harlem, within the… pic.twitter.com/HbWNXZKWhf
