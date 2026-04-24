Дјечак убио туристкињу статуом: Предложена оптужница против родитеља

Родитељи тринаестогодишњег дјечака суочавају се са оптужбама за убиство из нехата, након што је њихов син наводно бацио статуу са балкона и усмртио туристкињу у Напуљу, преносе данас италијански медији.
Тридесетогодишња Кјара Јаконис задобила је тешке повреде главе у септембру 2024. године када су је, док је шетала улицом са партнером, погодили дијелови статуе која је пала са висине од око 10 метара, преноси портал Today.it.
Преминула је два дана касније у болници од повреда мозга.
Према наводима тужилаштва, статуа тешка око два килограма бачена је са балкона стана на трећем спрату, а сумња се да ју је бацио малољетник.
У том тренутку у стану је било присутно неколико људи, укључујући и неколико дјеце.
Верује се да се статуа разбила при удару о балкон на другом спрату, прије него што су фрагменти погодили Јаконис, која је радила као менаџерка продавнице Прада.
Република Српска
У УКЦ Српске савремена метода лијечења тешких менталних поремећаја
Суд за малољетнике претходно је ослободио дјечака одговорности због његових година.
Тужилаштво је сада предложило оптужницу против родитеља, уз образложење да нису адекватно надзирали дијете и да су могли да спријече инцидент.
Родитељи негирају кривицу, тврдећи да статуа није била у њиховом власништву и да не сносе одговорност за догађај.
Такође су оспорили одлуку суда, наводећи да њихов син треба да буде ослобођен не само због узраста, већ и због околности случаја.
Прелиминарно рочиште заказано је за 26. јун пред судом у Напуљу, када ће бити одлучено да ли ће родитељи бити изведени пред суд, преноси Телеграф.
