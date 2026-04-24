Logo
Large banner

Узнемирујуће: Процуриле језиве слике украјинских војника

Аутор:

АТВ
24.04.2026 13:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Украјинска војска признала је озбиљне логистичке пропусте на купјанском фронту и смијенила више команданата, након што су се интернетом прошириле фотографије изгладнелих војника.

Признање је услиједило након интерне истраге покренуте због снажне реакције јавности на слике припадника 2. механизоване бојне 14. засебне механизоване бригаде.

"Момци су на положајима без хране и воде. Команда не реагује. Борци од глади губе свијест и пију кишницу. Проблема има и с комуникацијом", стајало је у објави на друштвеним мрежама уз фотографије војника.

Генералштаб: Руски удари отежали снабдевање

У службеном саопштењу Генералштаб украјинских оружаних снага навео је да су руски удари на прелазе преко ријеке Оскил значајно отежали снабдијевање јединица које делују код града Купјанска у Харковској области.

"Системски непријатељски ваздушни и ракетни удари на прелазе преко ријеке Оскил значајно су закомпликовали логистичку подршку нашим јединицама на том подручју", стоји у саопштењу.

Према наводима званичника, јединице на том подручју сада се снабдијевају пловилима и тешким беспилотним летјелицама. Ријеч је о привременом, али ризичном и ограниченом рјешењу, будући да руске снаге и даље циљају правце којима се Украјинци снабдијевају.

Признати и унутрашњи пропусти, смијењени команданти

Међутим, војска је осим спољног притиска указала и на унутрашње пропусте.

Према Генералштабу, команда 14. бригаде није тачно извјештавала о стању на терену, што је допринело губитку положаја и грешкама у пружању подршке јединицама.

Потврђен је и проблем са снабдијевањем храном на једном положају, што се подудара с ранијим извешћима да су војници провели и до 17 дана без довољно хране и воде.

Због свега наведеног, командант 14. бригаде је смијењен, а командант 10. армијског корпуса је деградиран.

Истрага је и даље у току.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

14

08

Минић: Разговараће се према међународним организацијама у вези генерала Младића

14

02

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

14

02

Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

13

56

Минић: Желимо свакодневну авио линију са Београдом

13

50

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner