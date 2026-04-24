Узнемирујуће: Процуриле језиве слике украјинских војника

Украјинска војска признала је озбиљне логистичке пропусте на купјанском фронту и смијенила више команданата, након што су се интернетом прошириле фотографије изгладнелих војника.
Признање је услиједило након интерне истраге покренуте због снажне реакције јавности на слике припадника 2. механизоване бојне 14. засебне механизоване бригаде.
"Момци су на положајима без хране и воде. Команда не реагује. Борци од глади губе свијест и пију кишницу. Проблема има и с комуникацијом", стајало је у објави на друштвеним мрежама уз фотографије војника.
🇷🇺⚔️🇺🇦 Ukrainian Command Sacks Generals as Troops Starve Near Kupyansk— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 24, 2026
The Ukrainian General Staff has admitted deteriorating conditions near Kupyansk and fired the commanders of the 14th Brigade and 10th Corps following leaked photos showing frontline troops without food or… pic.twitter.com/qoNDOnSjw4
У службеном саопштењу Генералштаб украјинских оружаних снага навео је да су руски удари на прелазе преко ријеке Оскил значајно отежали снабдијевање јединица које делују код града Купјанска у Харковској области.
"Системски непријатељски ваздушни и ракетни удари на прелазе преко ријеке Оскил значајно су закомпликовали логистичку подршку нашим јединицама на том подручју", стоји у саопштењу.
Према наводима званичника, јединице на том подручју сада се снабдијевају пловилима и тешким беспилотним летјелицама. Ријеч је о привременом, али ризичном и ограниченом рјешењу, будући да руске снаге и даље циљају правце којима се Украјинци снабдијевају.
Међутим, војска је осим спољног притиска указала и на унутрашње пропусте.
Према Генералштабу, команда 14. бригаде није тачно извјештавала о стању на терену, што је допринело губитку положаја и грешкама у пружању подршке јединицама.
‼️🇺🇦🇷🇺 The General Staff of the Armed Forces of Ukraine announced the "complication" of the situation in the Kupyansk area and dismissed the commanders of the 14th brigade and the 10th corps— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) April 24, 2026
▪️This happened after the publication of photos of Ukrainian soldiers who were left on… pic.twitter.com/AxvLtksaS4
Потврђен је и проблем са снабдијевањем храном на једном положају, што се подудара с ранијим извешћима да су војници провели и до 17 дана без довољно хране и воде.
Због свега наведеног, командант 14. бригаде је смијењен, а командант 10. армијског корпуса је деградиран.
Истрага је и даље у току.
