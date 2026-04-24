Први мађарски ЛГБТ канал ускоро почиње са емитовањем

Први мађарски ЛГБТ телевизијски канал "Сиварвани ТВ" /Дуга ТВ/ ускоро почиње са емитовањем у тој земљи, јавио је лист "Мађар немзет".
Према писању листа, власник те линеарне и онлајн телевизије, која ће бити усредсређена на питања која се тичу ЛГБТ заједнице, већ је предао релевантне документе Државној управи за медије и информационе комуникације /НМХХ/.
Канал, који је тренутно у фази планирања, емитоваће садржај 24 часа дневно, "комбиноваће искуство традиционалне телевизије са слободом модерног емитовања на интернету уз приступ са било ког мјеста".
Телевизија тренутно чека одобрење НМХХ-а, како би добила прилику да "пружа медијске услуге у складу са законима ЕУ", преноси портал "Хангари тудеј".
Портал је само седмицу и по након парламентарних избора у Мађарској пренио одлуку Европског суда правде у којој се наводи да мађарске регулативе за заштиту дјеце, које подразумијевају забрану ЛГБТ пропаганде, "крше закон ЕУ по неколико тачака - конкретно када се ради о одредбама које се тичу основних права и функционисања унутрашњег тржишта".
Суд је истакао да се "не може ограничити емитовање џендер пропаганде у медијима и рекламама, а регистрација сексуалних преступника није у складу са законом ЕУ".
Европска комисија покренула је процес у Европском суду правде 2021. године, тврдећи да Закон Мађарске није у складу са обавезама у оквиру ЕУ. Према ставу Европске комисије, закон о забрани ЛГБТ пропаганде "не само да је супротан одредбама Повеље ЕУ о основним правима, већ утиче и на слободно кретање услуга и правила о заштити података".
Одлазећи премијер Мађарске Виктор Орбан говорио је раније о огромном притиску који на Будимпешту врши међународна "џендер мрежа".
Орбан је поновио да је став тренутне Владе да су дјеца на првом мјесту и да се сви морају томе прилагодити, те да је потребно да се успостави јасан правни оквир у вези с тим.
Странка Фидес, коју предводи Орбан, изгубила је на парламентарним изборима одржаним 12. априла.
