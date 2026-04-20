Мађар: Нетанјаху мора да буде ухапшен по налогу Међународног кривичног суда ако уђе у Мађарску

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лидер странке Тиса Петер Мађар изјавио је данас да би та земља морала да ухапси израелског премијера Бењамина Нетанјахуа уколико уђе на мађарску територију, с обзиром на то да је за њим расписана потјерница Међународног кривичног суда.
Мађар је, истовремено, најавио да ће до 2. јуна зауставити процес изласка Мађарске из ИЦЦ, односно годину дана након што је Мађарска поднијела формално обавјештење о повлачењу генералном секретару Уједињених нација, преноси бриселски портал Политико.
Свијет
Одговарајући на питање новинара шта то значи за планирану Нетанјахуову посјету ове јесени коју је израелски премијер већ прихватио, Мађар је рекао да је то јасно предочио и израелској страни и нагласио да је "чврста намјера владе Тисе да то заустави и обезбиједи да Мађарска остане чланица ИЦЦ".
Он је додао да, уколико је нека држава чланица ИЦЦ и особа за којом је расписана потјерница уђе на њену територију, та особа мора бити приведена.
ИЦЦ је издао налог за хапшење Нетанјахуа у новембру 2024. године због наводних ратних злочина и злочина против човјечности, а државе чланице тог суда су обавезне да ухапсе особе обухваћене таквим налозима.
Свијет
Мађарска је раније одбила да ухапси израелског лидера током његове посјете Будимпешти у априлу 2025. године, док је премијер био Виктор Орбан.
Уочи тог сусрета Орбан је најавио повлачење Мађарске из ИЦЦ, што према статуту суда, ступа на снагу након годину дана, и гарантовао Нетанјахуу имунитет.
Мађар и Нетанјаху су претходно, 15. априла, разговарали о наставку блиских билатералних односа, а у саопштењу канцеларије израелског премијера разговор је био оцијењен као "топао уводни разговор".
Тенис
Мађар је том приликом позвао Нетанјахуа да присуствује обиљежавању 70 година од Мађарског устанка.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
23
00
22
59
22
56
22
54
22
49
Тренутно на програму