Ћерка Џенифер Лопез промијенила име: Представља се као Оскар

Извор:
Кликс
Коментари:0
Еми Марибел Муниз, ћерка музичких звијезда Џенифер Лопез и Марка Ентонија, променила је име у Оскар Муниз, а на Инстаграму се представља као мушкарац.
На Инстаграм профилу на којем се објављује које факултете матуранти школе Виндвард одлучују да упишу, ова 18-годишњакиња је потписана као Оскар Муниз, а објављена је и њена фотографија из дјетињства.
Она на јесен планира да упише колеџ Сара Лоренс (Sarah Lawrence College) – смјер позоришне умјетности.У опису објаве означен је њен профил у чијој биографији се налазе два симбола: ⚣ (означава геј мушкарце) и ⚧ (представља трансродност). На овој друштвеној мрежи је такође навела да жели да јој се обраћају у мушком роду (hе).
Ćerka Dženifer Lopez promenila prezime pic.twitter.com/jrb3BAmUaB— Likeaboss (@Instastory88) May 30, 2026
Џенифер Лопез и Марк Ентони се још увијек нису огласили поводом нагађања да је Еми одлучила да промијени пол. Бивши пар има и сина Макса.
Пјевачица је недавно током гостовања у емисији "Џими Кимел Лајв", говорећи о матури своје дјеце, рекла да плаче већ два мјесеца док се они припремају да оду од куће.Открила је да су се дјеца одлучила за различите факултете и додала да јој је најважније да буду срећна и да се баве оним што желе.
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
16
52
16
46
16
44
16
37
16
21
Тренутно на програму