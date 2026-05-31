Ћерка Џенифер Лопез промијенила име: Представља се као Оскар

Извор:

Кликс

31.05.2026 14:00

Џенифер Лопез, глумица
Фото: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Еми Марибел Муниз, ћерка музичких звијезда Џенифер Лопез и Марка Ентонија, променила је име у Оскар Муниз, а на Инстаграму се представља као мушкарац.

На Инстаграм профилу на којем се објављује које факултете матуранти школе Виндвард одлучују да упишу, ова 18-годишњакиња је потписана као Оскар Муниз, а објављена је и њена фотографија из дјетињства.

Она на јесен планира да упише колеџ Сара Лоренс (Sarah Lawrence College) – смјер позоришне умјетности.У опису објаве означен је њен профил у чијој биографији се налазе два симбола: ⚣ (означава геј мушкарце) и ⚧ (представља трансродност). На овој друштвеној мрежи је такође навела да жели да јој се обраћају у мушком роду (hе).

Џенифер Лопез и Марк Ентони се још увијек нису огласили поводом нагађања да је Еми одлучила да промијени пол. Бивши пар има и сина Макса.

Пјевачица је недавно током гостовања у емисији "Џими Кимел Лајв", говорећи о матури своје дјеце, рекла да плаче већ два мјесеца док се они припремају да оду од куће.Открила је да су се дјеца одлучила за различите факултете и додала да јој је најважније да буду срећна и да се баве оним што желе.

