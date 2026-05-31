Шта се може догодити ако погријешите брзину у мјењачу?

Управо то је направио возач БМВ-а М2 компетитион с ручним мјењачем на њемачком Аутобану.
При брзини од 150 km/h, умјесто да пребаци у пети степен преноса, вратио је у трећу брзину.
На снимку се чује снажно оптерећење мотора, а након тога се на екрану инфотаинмент система појавила и упозоравајућа порука: "Квар мотора, возите умјерено, максимална снага није доступна. Јавите се у сервис!"
Особа која је објавила видео на Јутјуб наводи да је на крају дошло до замјене комплетног мотора (3,0-литрени линијски шестоцилиндрични твин-турбо), те да власник није могао рачунати на гаранцију, преноси Рапорт.
У БМВ-у су процијенили да је квар настао због грешке возача.
