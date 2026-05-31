Logo
Large banner

Шта се може догодити ако погријешите брзину у мјењачу?

Аутор:

АТВ
31.05.2026 14:34

Коментари:

0
Аутомобил
Фото: pexels/Kürşat Kuzu

Управо то је направио возач БМВ-а М2 компетитион с ручним мјењачем на њемачком Аутобану.

При брзини од 150 km/h, умјесто да пребаци у пети степен преноса, вратио је у трећу брзину.

На снимку се чује снажно оптерећење мотора, а након тога се на екрану инфотаинмент система појавила и упозоравајућа порука: "Квар мотора, возите умјерено, максимална снага није доступна. Јавите се у сервис!"

клима аутомобил

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Особа која је објавила видео на Јутјуб наводи да је на крају дошло до замјене комплетног мотора (3,0-литрени линијски шестоцилиндрични твин-турбо), те да власник није могао рачунати на гаранцију, преноси Рапорт.

У БМВ-у су процијенили да је квар настао због грешке возача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аутомобил

БМВ

мјењач

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом

Србија

Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом

3 д

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Србија

Двије дјевојчице ударио ауто, задобиле тешке тјелесне повреде

4 д

0
Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

Хроника

Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

3 д

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар

2 д

0

Више из рубрике

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар

2 д

0
Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Ауто-мото

Како заштитити аутомобил током великих врућина?

2 д

0
Радари у ЗДК

Ауто-мото

На овој удаљености радар вас не може ''упецати''

3 д

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Куповина половног аутомобила: 10 најчешћих грешака које могу скупо да вас коштају

3 д

0

  • Најновије

16

52

Отац и мајка гледали ужас: Д‌јечак (8) се спотакао и пао с моста

16

46

Партизан прихватио да иде у Дубаи, финале почиње 4. јуна

16

44

Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

16

37

Прослављена крсна слава Манастира Свете Тројице у Сасама

16

21

Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner