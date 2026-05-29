Како заштитити аутомобил током великих врућина?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Постоје различите методе које се могу користити за спречавање прекомјерног загријавања унутрашњости аутомобила од сунчеве свјетлости.
Њемачки аутоклуб АДАЦ тестирао је седам идентичних примјерака модела Дациа Дустер.
Осим референтног возила без додатне опреме, припремљено је неколико аутомобила са опремом за заштиту од сунца, затим возило са затамњеним стаклима, као и једно чија је каросерија офарбана у бијело и једно са црном фарбом.
Након више од четири сата на јаком сунцу, измјерене су температуре у унутрашњости:
– У возилу без додатне опреме, односно без затамњења, температура на мјесту возача достигла је 53 степена.
– Десет степени мање (43) и самим тим најхладније било је возило прекривено церадом.
– Са 45 степени, аутомобил са спољашњом заштитном фолијом такође је био знатно хладнији.
Рефлектујући унутрашњи штитник за сунце (49 степени) и бијела тканина на командној табли (50 степени) били су мање ефикасни.
Затамњивање задњих стакала довело је до смањења температуре од само два степена. Ипак, на задњим сједиштима измјерено је 48 степени, наспрам 57 степени у возилу без икакве заштите.
Генерално, АДАЦ препоручује коришћење заштите од сунца јер то може помоћи у снижавању температуре површина у унутрашњости возила.
Током испитивања, волани и командне табле достизали су температуре и до 70 степени.
Када су упоређивани аутомобили са црном и бијелом спољашњом бојом, разлике у температури на површини биле су значајне – 65 степени код тамног и 44 степена код свјетлог возила.
Унутрашњост црног аута била је најмање 5 степени топлија од унутрашњости бијелог, преноси Б92.
