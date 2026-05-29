Снимљено дивљање на путу у БиХ, наводно изазвао несрећу

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:10

Дивљање на путу код Мостара
Фото: Screenshot / X

Друштвеним мрежама и групама које прате стање на путевима у ХНК-у јуче током послијеподнева проширио се снимак опасне вожње.

На снимку је возило које се, према дојавама грађана, кретало из Мостара у смјеру Чапљине.

Према информацијама које су се дијелиле у саобраћајним групама, ријеч је о сивом караванском возилу марке пежо. Грађани су упозоравали друге возаче на опрез, наводећи како се возило након Мостара кретало јужно, према Буни, Почитељу и Чапљини.

"Херцеговина.инфо" незванично сазнаје са терена да се сумња да је возило претходно украдено. Према истим информацијама, возач је наводно изазвао саобраћајну несрећу на подручју Балиновца, након чега се удаљио с мјеста догађаја.

Возило је, према посљедњим информацијама које су се прошириле међу грађанима, задњи пут виђено на подручју Почитеља.

На снимку који је достављен редакцији види се возило у саобраћају, али околности догађаја за сада нису званично потврђене. Такође није званично потврђено ко је управљао возилом ни под којим околностима је дошло до несреће.

У саобраћајним групама грађани су наводили и како је возач током кретања према југу наводно угрозио мотоциклисту на подручју испод Буне. Спомињу се и тврдње да је прије Почитеља некога ударио и побјегао, али те информације за сада нису званично потврђене.

Према незваничним информацијама с терена, полиција је обавијештена и предузима мјере на проналаску возача те утврђивању свих околности догађаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

