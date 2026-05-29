Нико не брани окупацију као Бошњаци у БиХ

Нигдје се окупација не брани као у БиХ. Потписници Меморандума о заштити и јачању уставног поретка упутили су текст меморандума чланицама Управног одбора ПИК-а и на још 700 адреса гдје истичу важност Канцеларије високог представника са пуним, колонијалним овлашћењима.
У Меморандуму који је упућен у САД, ЕУ и Велику Британију, поручују да нови високи представник са пуним овлашћењима, укључујући и тзв. бонска овлашћења треба да буде што прије именован. Наглашено је и његово сједиште у Сарајеву, јер се дуже вријеме прича о томе да би канцеларија могла да буде измјештена у Брисел.
Дају пуну подршку именовању новог високог представника од стране Управног одбора ПИК-а, а управо је то и увело БиХ у кризу коју имамо посљедњих година.
Потписници, а ријеч о бошњачким политичарима, скрећу пажњу на чињеницу да нови високи представник треба да задржи своја овлашћења до реализације фамозног услова из Програма 5+2, јер по њима, све друго би због актуелне ситуације могло довести до озбиљних конфликтних ситуација.
Поменути меморандум потписан је 21. маја 2026. године од стране предсједника пет посланичких клубова који представљају седам парламентарних странака у ПДПС БиХ.
Позадина овог ангажмана је изненадни принудни одлазак Кристијана Шмита који је напрасно поднио оставку. Јавно никада то није изрекао, али се спекулише да иза свега стоји САД. Чак је покушао да забрани објављивање интервјуа за њемачки лист због питања о оставци. Надаље, говор америчке представнице у Савјету безбједности Тами Брус донио је разочарење у Сарајеву због става да ће нови високи представник имати мања овлашћења и да ће се о новом имену питати САД.
У истом говору Брус је поручила да БиХ треба да се консултује са међународном заједницом, а не да међународна заједница наређује шта да се ради у БиХ. Ово и све досадашње поруке које су стицале из Вашингтона не иду у прилог бошњачкој политици која се посљедње три деценије ослања на међународни фактор утицаја.
Због тога се и шаље Меморандум у којем се од међународне заједнице тражи да умјесто затварања ОХР-а појача њена овлашћења и присуство.
