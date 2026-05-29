Човић: Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења

АТВ
29.05.2026 15:46

1
Високи представник ће имати мандат од двије године и неће користити тзв. бонска овлашћења, рекао је предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић, након сједнице Предсједништва ове странке.

Човић је поновио свој став да је ОХР одавно требао завршити своју улогу у БиХ.

"Сада је важно питање ОХР и оно што се дешава око избора високог представника. Тренутно немамо име, али имамо дефинисан оквир. То неће бити политичар него другачији профил особе. Прецизирано је да се дефинише временски оквир и овласти у односу на тзв. бонска овлашћења. Та су прва два елемента договорена. Сада се покушава приступити најприхватљивијем кандидату", навео је Човић.

Поновио је став да се сједиште ОХР-а треба измјестити у Брисел, те да је договорен профил високог представника, који ће бити компромис свих земаља.

Навео је да се воде интензивни разговори са чланицама ПИК-а.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (1)
