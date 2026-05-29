Земљотрес погодио БиХ

АТВ
29.05.2026 07:20

1
Земљотрес магнитуде 3,8 јединица по Рихтеровој скали погодио је ноћас подручје југоисточне Босне и Херцеговине, у близини Требиња.

Према подацима сеизмолошких служби, потрес се догодио нешто иза поноћи по локалном времену.

Епицентар је био 11 километара сјеверозападно од Требиња и око 72 километра југоисточно од Мостара, на дубини од 10 километара.

За сада нема информација о евентуалној материјалној штети или повријеђеним особама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

