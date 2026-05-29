Земљотрес погодио БиХ

Аутор:АТВ
Земљотрес магнитуде 3,8 јединица по Рихтеровој скали погодио је ноћас подручје југоисточне Босне и Херцеговине, у близини Требиња.
Према подацима сеизмолошких служби, потрес се догодио нешто иза поноћи по локалном времену.
Епицентар је био 11 километара сјеверозападно од Требиња и око 72 километра југоисточно од Мостара, на дубини од 10 километара.
За сада нема информација о евентуалној материјалној штети или повријеђеним особама.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) May 28, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!
