Logo
Large banner

Дрон погодио стамбену зграду у Румунији: Има повријеђених, евакуисано 70 станара

Аутор:

АТВ
29.05.2026 07:12

Коментари:

1
Дрон погодио зграду у Румунији.
Фото: NEXUSx/X/Screenshot

Дрон је током ноћи погодио стамбену зграду у Румунији. Удар се догодио док је на подручју цијеле Украјине била проглашена ваздушна опасност.

У нападу су, према наводима локалних власти, повријеђене двије особе, а из оштећене зграде евакуисано је 70 станара.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Држављанин БиХ осуђен у Грацу: На паркингу направио штету од 20.000 евра

Румунско Министарство одбране је ноћас потврдило да је до удара дрона у стамбену зграду у Галатију дошло током руског напада на Украјину.

"Током ноћи с 28. на 29. мај Руска Федерација наставила је нападе дроновима на цивилне и инфраструктурне циљеве у Украјини, у близини ријечне границе с Румунијом. Један од тих дронова ушао је у румунски ваздушни простор. Радар га је пратио до јужног дијела града Галатија, гдје се срушио на кров стамбене зграде, а након удара избио је пожар", наводи се у саопштењу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Румунија

Русија

Украјина

дрон

дрон погодио зграду

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Свети Новомученик Вукашин: Симбол страдања који је својим миром поразио зло

2 ч

0
Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

БиХ

Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

10 ч

0
Застава БиХ и ОХР-а

БиХ

Цицовић: Изненадни "повратак" Билта и Петрича - спремају нову подвалу против Српске

11 ч

0
Европско првенство у рафтингу Врбас

Остали спортови

Руси доминирали првог дана Европског првенства у рафтингу

11 ч

0

Више из рубрике

Судија држи чекић у судници

Свијет

Држављанин БиХ осуђен у Грацу: На паркингу направио штету од 20.000 евра

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Свијет

Купио 90 трактора новцем банака па нестао: Штета готово четири милиона евра

11 ч

0
Француска укинула "Црни декрет"

Свијет

Француска укинула "Црни декрет"

13 ч

0
Велики преокрет: Моџтаба одбио, а затим и Трамп

Свијет

Велики преокрет: Моџтаба одбио, а затим и Трамп

13 ч

0

  • Најновије

09

58

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

09

56

Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner