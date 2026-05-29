Дрон погодио стамбену зграду у Румунији: Има повријеђених, евакуисано 70 станара

Дрон је током ноћи погодио стамбену зграду у Румунији. Удар се догодио док је на подручју цијеле Украјине била проглашена ваздушна опасност.
У нападу су, према наводима локалних власти, повријеђене двије особе, а из оштећене зграде евакуисано је 70 станара.
Румунско Министарство одбране је ноћас потврдило да је до удара дрона у стамбену зграду у Галатију дошло током руског напада на Украјину.
"Током ноћи с 28. на 29. мај Руска Федерација наставила је нападе дроновима на цивилне и инфраструктурне циљеве у Украјини, у близини ријечне границе с Румунијом. Један од тих дронова ушао је у румунски ваздушни простор. Радар га је пратио до јужног дијела града Галатија, гдје се срушио на кров стамбене зграде, а након удара избио је пожар", наводи се у саопштењу.
