Купио 90 трактора новцем банака па нестао: Штета готово четири милиона евра

Украјинско државно тужилаштво покренуло је велику истрагу против познатог агробизнисмена и бившег регионалног политичара Андрија Гордијчука, којег сумњиче за вишемилионске преваре повезане с кредитима, продајом пољопривредне механизације и откупом житарица.
Осумњичени је преко своје компаније Сварог Вест Груп (Svarog West Group) од више банака подигао кредите укупне вриједности од око 185 милиона украјинских гривњи, што износи приближно 3,9 милиона евра, преноси Фармер.
Након тога наводно је продао тракторе купљене кредитним новцем, престао враћати дугове и побјегао у иностранство.
Према информацијама украјинског тужилаштва, Гордијчук је прво од једне регионалне банке подигао кредит од 80 милиона гривњи, односно око 1,7 милиона евра, којим је купио чак 90 трактора.
У почетку је уредно враћао рате кредита, чиме је стекао повјерење финансијских институција. Међутим, иако машине још нису биле отплаћене, исте тракторе поново је искористио као гаранцију за нове зајмове у вриједности од додатних 70 милиона гривњи, односно око 1,5 милиона евра.
Новац је, према службеним тврдњама, требало да служи за повећање обртног капитала и нове инвестиције.
Истовремено је преко више повезаних фиктивних компанија подигао још око 35 милиона гривњи кредита, односно око 740 хиљада евра. Укупна вриједност дуговања тако је достигла готово четири милиона евра.
Истражитељи тврде да осумњичени никада није имао намјеру да врати посуђени новац. Умјесто тога, трактори купљени кредитима наводно су продати, док је Гордијчук напустио Украјину и тренутно се скрива у иностранству.
Полиција и истражна тијела успјели су пронаћи и заплијенити 46 од укупно 90 машина, које ће бити искориштене за дјелимичну наплату дугова према банкама.
Украјинско тужилаштво покушава да исходи међународну потјерницу за одбјеглим бизнисменом.
Према наводима тужилаштва, финансијске малверзације нису биле ограничене само на банкарски сектор.
Гордијчук и његови сарадници наводно су организовали и откуп пољопривредних производа преко још једне фиктивне компаније. Од пољопривредника су преузели више од 800 тона уљане репице, при чему су произвођачима исплаћене само аконтације. Договор је био да остатак новца буде исплаћен након извоза робе.
Иако је репица продата страном купцу, пољопривредници никада нису добили остатак новца. Укупна штета процјењује се на око 230 хиљада евра.
Украјинско државно тужилаштво случај води као превару и проневјеру имовине великих размјера. Истражитељи наводе да је ријеч о једној од већих финансијских афера у украјинском агро-сектору посљедњих година.
