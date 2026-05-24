Пољопривредник из Бијељине Здравко Перић направио покретни кокошињац

Истим "триком", Здравко Перић послужио се и годину раније, када је са колегом Немањом Макићем рекламирао своју фарму кока носиља у слободном узгоју "Фарма 5 јаја".

А док се чека какво ће ново маркетиншко изненађење припремити овог љета, он је у међувремену завршио нови пројекат на фарми - покретни кокошињац. Била је то и прилика да провјеримо шта доноси овај систем узгоја, који је, како нам прича, видио док је боравио и радио у Њемачкој, преноси "Агроклуб".

"Тамо се практикује држање кока носиља у покретним кокошињцима, који за разлику од стационарних увијек могу да понуде кокама свјежу траву на новој локацији, јер се кокошињац сели с ливаде на ливаду", започиње своју причу Здравко.

Главни мајстор - комшија из села

Крајем прошле године одлучио се за овај подухват на својој фарми, а већ у фебруару кренуо у реализацију. Од идеје до завршетка радова протекло је свега мјесец и по дана.

"Главни мајстор био је комшија из села, који је бравар по струци. Он нам је дао и сугестије након наше идеје, све с циљем да пројекат буде што функционалнији и практичнији. Тако смо, заједничким снагама, дошли до коначне реализације", каже овај фармер.

Покретни кокошињац је висине 2,20 метара, док је 8 метар дуг и 3 метра широк. Има двије осовине и може се закачити за трактор или аутомобил који има куку, те се лако премјештати с једне локације на другу.

"Унутра је планирано неких 250 до 300 кока. Имамо близу куће ливаду око 2 хектара коју ћемо користити за испашу", наводи Здравко.

Покренули фарму и у Црној Гори

На фарми је данас око 1.250 кока носиља, а за око мјесец бројка би требала нарасти на око 1.500, говори овај млади пољопривредник.

"Бројке се односе на фарму у селу поред Бијељине. Однедавно имамо и фарму у Будви, тачније Рафаиловићима на којој је 750 кока", говори Здравко.

Идеја о ширењу фарме, како објашњава, дошла је прилично спонтано кроз пословне контакте и нове прилике. Његов партнер у послу Немања, који је иначе тенисер, добио је понуду да ради у једном хотелском комплексу, гдје уједно игра и тенис.

"Врло брзо се родила идеја да се са власником тог ресорта направи фарма која је на свега неколико минута од Будве", истиче наш саговорник.

Око 1.000 јаја дневно

Тренутна дневна производња је око хиљаду јаја, а када нове коке пронесу очекују додатних 200. На тој бројци ће остати ову годину. За младог фармера срећа је што је фарма у склопу домаћинства, па има велику помоћ родитеља.

"Имам и комшије који дођу с времена на вријеме, када је чишћење кокошињца. Када сам у доставама имам другара који дође ту да покупи јаја, нахрани, напоји коке. Поред фарме, имамо и неколико пластеника у којима производимо поврће", додаје.

Поред Бијељине, јаја доставља у Тузлу и Сарајево, а ради по принципу резервације. Муштерије су, прича нам, задовољне, а најбоља реклама је она "од уста до уста."

"Прије годину дана почели смо доставу у Сарајево и стварно су људи пријатни и задовољни", закључује овај фармер.