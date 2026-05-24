Гужве на граници са Србијом: Какво је стање на осталим прелазима?

Аутор:АТВ
Чекања су данас евидентирана на граници са Србијом на излазу из БиХ преко Павловића моста и на Рачи, а на Вардишту у оба смјера, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На граници са Хрватском чека се на излазу из БиХ на граничном прелазу Изачић, а на улазу на прелазу Градина.
Из АМС-а истичу да се постепено појачава фреквенција возила и на осталим граничним прелазима, али да тренутна задржавања нису дужа од 30-40 минута, преноси СРНА.
