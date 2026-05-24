Српску чека топлотна "инвазија", ово су најтоплији дани пред нама

Републику Српску наредне седмице очекује прави љетни сценарио.
Према прогнозама метеоролога Републичког хидрометеоролошког завода, пред нама су дани са веома високим температурама које ће се пењати и до 33 степена Целзијусова.
Седмица почиње претежно сунчаним временом уз промјенљиву облачност. Послијеподне је, услед развоја облачности, могућа појава краткотрајних пљускова. У Херцеговини ће дувати бура ујутро и увече, док ће током дана преовладавати јужни вјетар. Жива у термометру достизаће 32 степена.
Уторак доноси наставак врло топлог и претежно сунчаног времена. Послијеподне и увече на истоку су могући пљускови праћени грмљавином, док ће у остатку земље бити суво. Максимална температура до 32 степена.
Сриједа ће бити најтоплији дан у седмици. Иако ће дневни развој облачности локално послијеподне и увече донијети краткотрајне пљускове, остатак дана биће сунчан и врло топао. Максималне дневне вриједности кретаће се до високих 33 степена Целзијусова.
Након врло топле сриједе, четвртак доноси промјену. Ноћ и јутро биће нестабилни уз локалне пљускове, након чега слиједи сунчан дан, али и нешто пријатније, свјежије вријеме. Температура ће бити у благом паду, са максималних 29 степени.
