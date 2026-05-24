Српску чека топлотна "инвазија", ово су најтоплији дани пред нама

24.05.2026 09:59

Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Фото: АТВ

Републику Српску наредне седмице очекује прави љетни сценарио.

Према прогнозама метеоролога Републичког хидрометеоролошког завода, пред нама су дани са веома високим температурама које ће се пењати и до 33 степена Целзијусова.

Седмица почиње претежно сунчаним временом уз промјенљиву облачност. Послијеподне је, услед развоја облачности, могућа појава краткотрајних пљускова. У Херцеговини ће дувати бура ујутро и увече, док ће током дана преовладавати јужни вјетар. Жива у термометру достизаће 32 степена.

Уторак доноси наставак врло топлог и претежно сунчаног времена. Послијеподне и увече на истоку су могући пљускови праћени грмљавином, док ће у остатку земље бити суво. Максимална температура до 32 степена.

Сриједа ће бити најтоплији дан у седмици. Иако ће дневни развој облачности локално послијеподне и увече донијети краткотрајне пљускове, остатак дана биће сунчан и врло топао. Максималне дневне вриједности кретаће се до високих 33 степена Целзијусова.

Након врло топле сриједе, четвртак доноси промјену. Ноћ и јутро биће нестабилни уз локалне пљускове, након чега слиједи сунчан дан, али и нешто пријатније, свјежије вријеме. Температура ће бити у благом паду, са максималних 29 степени.

