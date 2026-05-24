Уживајте у сунцу: Жива у термометру иде до 31 степен, у Херцеговини појачана бура

Републику Српску и БиХ и данас очекује стабилно и врло топло вријеме, под утицајем снажног антициклона чији се центар налази изнад Британских острва.

Према прогнозама метеоролога, на нашим просторима преовладаваће претежно сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Иако је у већини крајева вријеме мирно, у Херцеговини ће и даље бити вјетровито, уз умјерену до јаку буру. У остатку земље дуваће умјерен, повремено појачан вјетар сјеверних смјерова.

Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 25 до 31 степен Целзијусов, док ће у вишим предјелима бити пријатнијих око 20 степени.

Када је ријеч о Бањалуци, данас нас очекује претежно сунчано и врло топло вријеме уз слаб сјевероисточни вјетар. Максимална температура у граду на Врбасу достићи ће око 29 степени Целзијусових.