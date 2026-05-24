Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшена је још једна особа у оквиру истраге која се води поводом тешког убиства почињеног 12. маја 2026. године у ресторану 27 на Сењаку.
Ријеч је о конобару ресторана П. У. (20), за којег је у досадашњем току истраге утврђено да је био на лицу мјеста у вријеме извршења кривичног дјела, иако је то првобитно негирао током информативног разговора са полицијским службеницима.
Сумња се да је, заједно са другим осумњиченима у овом поступку, учествовао у радњама усмереним на прикривање тешког убиства и његових починилаца.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца, као и помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.
Подсјетимо, Александар Нешовић убијен је 12. маја у ресторану на Сењаку, а потрага за његовим тијелом трајала је све до 21. маја, преноси Информер.
