Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

24.05.2026 08:27

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшена је још једна особа у оквиру истраге која се води поводом тешког убиства почињеног 12. маја 2026. године у ресторану 27 на Сењаку.

Ријеч је о конобару ресторана П. У. (20), за којег је у досадашњем току истраге утврђено да је био на лицу мјеста у вријеме извршења кривичног дјела, иако је то првобитно негирао током информативног разговора са полицијским службеницима.

Сумња се да је, заједно са другим осумњиченима у овом поступку, учествовао у радњама усмереним на прикривање тешког убиства и његових починилаца.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца, као и помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.

Подсјетимо, Александар Нешовић убијен је 12. маја у ресторану на Сењаку, а потрага за његовим тијелом трајала је све до 21. маја, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

