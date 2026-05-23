Преминуо дјечак који се 13 дана борио за живот након тешке несреће

Седмогодишњи М. С. из Кикинде, који је 10. маја тешко повријеђен у саобраћајној незгоди у Албертовој улици, преминуо је у Институту за здравствену заштиту дјеце и омладине Војводине у Новом Саду.
Док су родбина, комшије и пријатељи у нијемој тишини пристизали у двориште породичне куће да изјаве саучешће, најтежу вијест потврдио је дјечаков стриц:
– Имали су само њега – казао је кратко стриц страдалог дјечака.
Подсјетимо, саобраћајна несрећа догодила се у недјељу, 10. маја, око 18.30 часова, када је на дјечака налетјело путничко возило марке БМВ којим је управљала млађа жена из Кикинде.
Малишану је прва помоћ указана у кикиндској Општој болници, након чега је због тежине повреда хитно транспортован у Нови Сад.
Љекари у Институту данима су се борили за његов живот, али су повреде биле фаталне.
Дјечак је задобио тешке политрауматске повреде опасне по живот, као и контузије више унутрашњих органа. Упркос свим напорима медицинског особља, малишан је преминуо током пријеподневних часова.
(Курир)
