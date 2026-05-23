Лансирано најмоћније "свемирско чудовиште" у историји: "Корак ближе Марсу"

23.05.2026 14:48

Мега ракета Старшип компаније СпејсИкс обавља пробни лет из базе Старбејс у ​​Тексасу, у петак, 22. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Компанија СпејсИкс, коју води Илон Маск, лансирала је највећу и најмоћнију ракету у историји након што је њен дуго очекивани пробни лет одложен.

Беспилотна ракета Старшип В3 лансирана је из Тексаса у петак, само неколико дана након што је СпејсИкс открио планове за рекордну почетну јавну понуду (ИПО).

Након уласка у свемир, Старшип је избацио 20 тестних сателита прије него што се поново вратио у атмосферу, а око сат времена након лансирања, пао је у Индијски океан, где је експлодирао, како је и планирано.

"Честитам тиму SpaceX на епском првом лансирању и слетању Старшипа В3. Постигли сте гол за човјечанство", написао је Маск на X платформи.

Први покушај лансирања одложен због квара

Тим СпејсИкс-а је славио након лансирања, и иако је мисија остварила већину својих главних циљева, није ишла у потпуности по плану. Обје фазе ракете су претрпјеле отказе мотора, али се пробни лет и даље сматра углавном успјешним, што ће вјероватно додатно повећати повјерење инвеститора, као и НАСА-е, која намјерава да користи Старшип у будућим мисијама на Мјесец.

Администратор НАСА-е Џаред Исакман честитао је Маску и тиму СпејсИкс-а.

"Корак ближе Мјесецу... корак ближе Марсу", написао је он, јавља Индекс.хр.

Ово је био 12. лет ракете СпејсИкс и укључивао је најновију верзију летјелице високе 124 метра - више од 40 спратова. Прво лансирање Старшипа В3 долази уочи почетне јавне понуде акција (ИПО) компаније СпејсИкса, за коју се очекује да ће бити највећа у историји Вол Стрита. Могла би да почне већ сјледећег мјесеца.

Због Масковог уд‌јела у СпејсИксу, који се процјењује на 1,25 билиона долара, излазак на берзу би га могао учинити првом особом на свијету која је достигла богатство од билиона долара.

СпејсИкс не производи само ракете, већ управља и сателитским интернет сервисом Старлинк и посједује контроверзну компанију за вјештачку интелигенцију, преноси Мондо.

