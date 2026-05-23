Лансирано најмоћније "свемирско чудовиште" у историји: "Корак ближе Марсу"

Компанија СпејсИкс, коју води Илон Маск, лансирала је највећу и најмоћнију ракету у историји након што је њен дуго очекивани пробни лет одложен.
Беспилотна ракета Старшип В3 лансирана је из Тексаса у петак, само неколико дана након што је СпејсИкс открио планове за рекордну почетну јавну понуду (ИПО).
Након уласка у свемир, Старшип је избацио 20 тестних сателита прије него што се поново вратио у атмосферу, а око сат времена након лансирања, пао је у Индијски океан, где је експлодирао, како је и планирано.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/LQLdjK5V6K— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
"Честитам тиму SpaceX на епском првом лансирању и слетању Старшипа В3. Постигли сте гол за човјечанство", написао је Маск на X платформи.
Тим СпејсИкс-а је славио након лансирања, и иако је мисија остварила већину својих главних циљева, није ишла у потпуности по плану. Обје фазе ракете су претрпјеле отказе мотора, али се пробни лет и даље сматра углавном успјешним, што ће вјероватно додатно повећати повјерење инвеститора, као и НАСА-е, која намјерава да користи Старшип у будућим мисијама на Мјесец.
SpaceX put a camera on one of their Starlink V3 satellites so you can see what it's like to be ejected into space.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 23, 2026
Wildpic.twitter.com/UJXwX8MGH0
Администратор НАСА-е Џаред Исакман честитао је Маску и тиму СпејсИкс-а.
"Корак ближе Мјесецу... корак ближе Марсу", написао је он, јавља Индекс.хр.
Ово је био 12. лет ракете СпејсИкс и укључивао је најновију верзију летјелице високе 124 метра - више од 40 спратова. Прво лансирање Старшипа В3 долази уочи почетне јавне понуде акција (ИПО) компаније СпејсИкса, за коју се очекује да ће бити највећа у историји Вол Стрита. Могла би да почне већ сјледећег мјесеца.
不要被这个小爆炸吓到，其实它很成功！— KK.aWSB (@KKaWSB) May 23, 2026
很多人看到星舰在海里倒下还冒出大火球，以为它失败了。其实这是SpaceX星舰V3全新版本的首次飞行，是一次大成功，控制室里大家都在欢呼庆祝。
它顺利冲上太空，完成了高温再入大气层、热盾耐热测试、发动机在太空重启，最后在印度洋平稳软着陆。… https://t.co/734QRKPuCJ pic.twitter.com/d8blNC2lEs
Због Масковог удјела у СпејсИксу, који се процјењује на 1,25 билиона долара, излазак на берзу би га могао учинити првом особом на свијету која је достигла богатство од билиона долара.
СпејсИкс не производи само ракете, већ управља и сателитским интернет сервисом Старлинк и посједује контроверзну компанију за вјештачку интелигенцију, преноси Мондо.
