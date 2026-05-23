Сутра сунчано и топлије, у Херцеговини и даље јака бура

23.05.2026 14:40

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и још топлије.

У Херцеговини ће и даље бити вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од девет до 15, на југу до 19, дневна од 25 до 31, док ће у вишим предјелима бити око 20 степени Целзијусових.

Дуваће умјерен, повремено и појачан вјетар сјеверних смјерова, док се у Херцеговини очекује умјерена до јака бура.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Калиновик 16, Хан Пијесак, Чемерно и Иван Седло 17, Кнежево и Соколац 18, Гацко, Мраковица и Мркоњић Град 20, Ливно 21, Рибник и Сарајево 22, Сребреница и Тузла 23, Бањалука, Бијељина, Добој, Приједор, Нови Град, Рудо, Србац, Градачац и Сански Мост 25, Билећа и Фоча 26, те Требиње и Мостар 29 степени Целзијусових.

