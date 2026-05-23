Сутра сунчано и топлије, у Херцеговини и даље јака бура

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и још топлије.
У Херцеговини ће и даље бити вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од девет до 15, на југу до 19, дневна од 25 до 31, док ће у вишим предјелима бити око 20 степени Целзијусових.
Дуваће умјерен, повремено и појачан вјетар сјеверних смјерова, док се у Херцеговини очекује умјерена до јака бура.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Калиновик 16, Хан Пијесак, Чемерно и Иван Седло 17, Кнежево и Соколац 18, Гацко, Мраковица и Мркоњић Град 20, Ливно 21, Рибник и Сарајево 22, Сребреница и Тузла 23, Бањалука, Бијељина, Добој, Приједор, Нови Град, Рудо, Србац, Градачац и Сански Мост 25, Билећа и Фоча 26, те Требиње и Мостар 29 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
2 ч0
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
17
15
17
08
17
05
16
59
16
52
Тренутно на програму