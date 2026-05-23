Бејби бум у Српској, рођено чак 37 беба

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској рођено је 37 беба, 19 дјевојчица и 18 дјечака, речено је у породилиштима.
По осам беба рођено је у Бањалуци и Бијељини, шест у Фочи, по четири у Приједору и Градишци, по двије у Требињу, Зворнику и Невесињу, а једна у Добоју.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Бијељини пет дјевојчица и три дјечака, у Фочи четири дјечака и двије дјевојчице, у Приједору два дјечака и двије дјевојчице, у Градишци три дјевојчице и дјечак, у Требињу дјечак и дјевојчица, у Зворнику двије дјевојчице, у Невесињу два дјечака, а у Добоју дјевојчица.
Порода није било у породилишту у Источном Сарајеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч5
Најновије
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Тренутно на програму